Hanoi (VNA)- El Ministerio de Transporte de Vietnam recibió una solicitud de evaluación de un informe de factibilidad sobre la construcción del tramo Can Tho-Hau Giang en el lado este de la autopista Norte-Sur para el período 2021-2025.Según el documento, el proyecto tiene una inversión total de más de 430 millones de dólares, de los cuales cerca de 75,6 millones se gastarían en la limpieza del sitio y unos 292,7 millones en la construcción y el diseño.El monto supera en alrededor de 9,6 millones de dólares la política de inversión aprobada para el plan.La mayor parte de la ruta principal de 37,65 kilómetros estará en la provincia sureña de Hau Giang (37,05 kilómetros), mientras el resto se construirá en la ciudad de Can Tho, según la propuesta.Se planea también instalar un Sistema de Transporte Inteligente en el proyecto de la carretera de peaje.Si se aprueba, la construcción comenzaría en el último trimestre de 2022 y entraría en funcionamiento en 2026.Junto con la carretera Ciudad Ho Chi Minh-Trung Luong-My Thuan-Can Tho, se espera que la nueva ruta cree un nuevo impulso al desarrollo para el delta del Mekong, en general, y para las localidades de Can Tho y Hau Giang, en particular./.