Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro Le Minh Khai firmó las decisiones sobre la aplicación de sanciones disciplinarias para destituir a To Anh Dung del cargo de viceministro de Relaciones Exteriores, y a Nguyen Quang Linh del cargo de asistente del miembro del Buró Político y vicepremier permanente.Con anterioridad, el 27 de septiembre, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, presidió la reunión del Secretariado para revisar las medidas disciplinarias contra esos dos funcionarios.Tras considerar la solicitud de la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central, el Secretariado observó que el vicecanciller To Anh Dung manifestó irresponsabilidad y violó los reglamentos del Partido y las leyes del Estado al liderar, dirigir, asesorar y proponer la organización de los vuelos de repatriación de los ciudadanos vietnamitas durante la pandemia de la COVID-19, pues aceptó sobornos. Anh Dung fue procesado y sometido a prisión provisional.Mientras, Nguyen Quang Linh abusó de su autoridad e infringió el Estatuto de Trabajo, los reglamentos del Partido y las leyes del Estado al asesorar y proponer la autorización a las empresas para organizar vuelos de rescate. Linh también violó el reglamento de lo que no debe hacer un militante.Anh Dung y Quang Linh tuvieron manifestaciones que implican la degradación de ideología política, ética y estilo de vida; y violaron normas del PCV y leyes del Estado, lo cual tergiversó la política humanitaria del Partido y el Estado sobre la organización de vuelos de repatriación de connacionales en medio de la pandemia, provocó consecuencias graves e inquietud entre la comunidad y perjudicó el prestigio de las organizaciones partidistas.Por lo tanto, el Secretariado decidió expulsar de las filas partidistas a To Anh Dung y Nguyen Quang Linh por sus violaciones de las normas anticorrupción, y solicitó a los organismos pertinentes que les impusieran disciplinas administrativas, de conformidad con la medida disciplinaria del Partido./.