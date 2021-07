La policía de tránsito supervisa los documentos de un vehículo que transporta mercancías (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam informó hoy que se detectaron indicios de acceso ilegal para robar datos del sistema nacional de registro de tarjeta de identificación ( código QR ) de la cartera de Transporte.Según la investigación preliminar, la Dirección de Carreteras de Vietnam contrató a la compañía de tecnología An Vui para desarrollar la página web http://luongxanh.drvn.gov.vn, la cual brinda el “pase verde” para la movilidad de los vehículos de carga.Debido al tiempo restringido de preparación para ayudar a la prevención y el control de la pandemia del COVID-19, la red no ha sido equipada con un sistema de seguridad de la información, lo que provoca serios agujeros de seguridad. Además, el mal cálculo del número de solicitantes del registro ha llevado a una sobrecarga.El Ministerio de Seguridad Pública pidió a las entidades concernientes que continúen investigando y se restablezca la operatividad del sistema.Con anterioridad, la Dirección de Carreteras de Vietnam reportó ataques informáticos contra el sistema nacional de emisión de “pase verde” para los vehículos de carga.La página web http://luongxanh.drvn.gov.vn vio interrumpido su servicio con frecuencia, lo que obstaculizó el proceso de tratamiento de solicitud, mientras las unidades de transporte no pudieron acceder al sistema durante varias horas.Los vehículos de carga necesitan el pase de movilidad y códigos QR al transportar mercancías a través de los puntos de control. /.