Dien Bien, Vietnam (VNA)- La guardia fronteriza de la provincia norvietnamita de Dien Bien, en coordinación con su similar laosiana de Phongsaly, arrestó a tres narcotraficantes de nacionalidad laosiana, incautando 20 kilogramos de opio.

Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Los detenidos son Som Chan, de 29 años, de la provincia laosiana de Oudomxay; Thao A By (23 años) y Thao A The (18 años), ambos procedentes de Phongsaly.



Otros objetos incautados en la operación incluyen un automóvil, una motocicleta, 4 teléfonos móviles y más de mil 947 dólares.



Esos sujetos confesaron que habían comprado droga en el área del Triángulo de Oro y la habían transportado a la zona fronteriza entre Dien Bien y Phongsaly para venderla a un vietnamita, cuya identificación no se ha dado a conocer.



Las autoridades competentes continúan investigando el caso. –VNA