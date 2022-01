Foto de ilustración (Fuente:Internet)

Sídney (VNA)- El Departamento de Relaciones Exteriores de Australia emitió hoy un comunicado sobre el XVII Diálogo Anual de Derechos Humanos entre el país oceánico y Vietnam, efectuado el 8 de diciembre de 2021 por videoconferencia.La discusión fue productiva, franca y abarcó una amplia gama de temas. La primera subsecretaria de la División de Política Multilateral del Departamento de Relaciones Exteriores de Australia, Natasha Smith, y el asistente del Ministro de Relaciones Exteriores y jefe del Departamento de Organizaciones Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, Do Hung Viet, copresidieron la reunión.Según el comunicado, Vietnam y Australia reconocieron el impacto significativo del COVID-19 en sus países y sociedades. Australia reconoció el trabajo de Vietnam para responder a la pandemia y se mostró satisfecha de haber podido apoyar con vacunas al país indochino. Vietnam destacó sus esfuerzos hacia una recuperación inclusiva del COVID-19 que no deja a nadie atrás, incluidos los grupos vulnerables.Vietnam y Australia brindaron actualizaciones sobre su trabajo para promover y proteger los derechos humanos. Discutieron enfoques sobre los derechos humanos, actualizaciones sobre el estado de derecho y políticas de reforma legal para proteger los derechos de las mujeres y los niños, los indígenas australianos y las minorías étnicas vietnamitas, la comunidad LGBTI y las personas con discapacidad.Vietnam destacó el progreso en las reformas legales, incluida la adopción de la legislación relacionada con los derechos humanos, la implementación de instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados, y señaló sus planes para estudiar la ratificación de instrumentos internacionales de derechos humanos adicionales.Australia y Vietnam discutieron sus respectivos enfoques sobre la pena de muerte, y el país oceánico reiteró su firme oposición a la pena de muerte en todas las circunstancias para todas las personas.Los dos países discutieron los esfuerzos y logros desde el último Diálogo en la protección y promoción de los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales, civiles y políticos. Australia subrayó la importancia de la libertad de religión, reunión y asociación, así como la libertad de expresión en los medios tradicionales y en las redes sociales.Ambas partes señalaron el importante papel que desempeñan los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales y otras partes interesadas relevantes para hacer una contribución positiva a cada sociedad.Vietnam señaló la importancia de equilibrar los derechos de las personas y la comunidad, especialmente en el contexto de la pandemia del COVID-19, así como el aumento de la desinformación en línea y las amenazas a la ciberseguridad. Australia señaló que la clave de su respuesta de salud pública es defender las leyes que protegen y cumplen con sus obligaciones de derechos humanos.Ambos países reafirmaron su compromiso de trabajar juntos para garantizar que se cumplan las obligaciones de derechos humanos en virtud de la legislación nacional, así como para investigar áreas de cooperación multilateral y regional.Australia acogió con satisfacción el mandato exitoso de Vietnam como presidente de la ASEAN en 2020 y miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2020-2021.Asimismo, señaló que su Examen Periódico Universal (EPU) del Tercer Ciclo en el Consejo de Derechos Humanos se llevó a cabo en 2021. Vietnam destacó su progreso en la implementación de sus recomendaciones del EPU, incluido un informe voluntario de mitad de período, y agradeció la contribución de Australia a este proceso.Las partes discutieron la entrega de asistencia técnica financiada por el gobierno australiano, incluido el apoyo de la Comisión Australiana de Derechos Humanos para integrar esos conceptos en todos los niveles de la educación pública y promover la conducta empresarial responsable en Vietnam.Australia y Vietnam esperan celebrar el 18º Diálogo sobre Derechos Humanos en Hanoi en 2022./.