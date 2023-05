El director Pham Anh Hung gana el premio a mejor director en el Festival de Cannes . (Foto: AFP/VNA)

Hanoi (VNA) - El cineasta vietnamita-francés Tran Anh Hung ganó el premio a mejor director en la 76 edición del Festival Internacional de Cine de Cannes con la película "La passion de Dodin Bouffant" (La pasión de Dodin Bouffant).

La película fue una adaptación de la novela de 1924 del autor francés Marcel Rouff 'La Vie et la passion de Dodin-Bouffant gourmet' (El epicúreo apasionado).

Ambientada en 1885, la cita narra el romance entre una chef llamada Eugénie, protagonizada por la estrella del cine francés Juliette Binoche, y el gourmet Dodin (Benoît Magimel), quienes han trabajado juntos durante 20 años.

Previamente, el 26 de mayo, Tran Anh Hung recibió una ovación de pie de siete minutos después del estreno de la película en Cannes.

Nacido en 1962 en la ciudad central vietnamita de Da Nang, Anh Hung ha afirmado su reputación en el cine europeo e internacional. Se ha confirmado como el director de cine nacido en Vietnam que ha ganado la mayor cantidad de premios internacionales hasta el momento.

Mientras tanto, el largometraje del director vietnamita Pham Thien An, L'arbre aux papillons d'or (El árbol de las mariposas de oro), ha sido galardonado con la Cámara de Oro.

El director Pham Thien Anh gana el premio Cámara de Oro en el Festival de Cannes. (Foto: AFP/VNA)

El largometraje se origina en el cortometraje anterior de Thien An titulado 'Hay Thuc Tinh Va San Sang' (Stay Awake, Be Ready), que fue presentado con el primer premio de la sección Quincena de Realizadores en Cannes 2019.



El árbol de las mariposas de oro es una aventura psicológica que gira en torno a un hombre quien intenta llevar el cadáver de su cuñada a la ciudad natal antes de intentar encontrar a su hermano perdido hace mucho tiempo.



La producción figuró en la lista de 19 películas que se estrenaron en la sección Quincena de Realizadores del Festival de Cine de Cannes de 2023.



Pham Thien An, nacido en 1989 en la provincia vietnamita de Lam Dong, ha obtenido una serie de premios, incluido el Proyecto de Cine de 48 Horas en Ciudad Ho Chi Minh y el primer premio en el Proyecto de Realización de Cortometrajes CJ, uno de los mejores concursos de cortometrajes en Vietnam.



En 2019, su cortometraje 'Cam Lang' (The Mute) se estrenó en el Festival de Palm Spring y fue seleccionado para competir en casi 15 festivales internacionales de cine de todo el mundo./.