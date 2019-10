La plataforma PV Drilling V en el yacimiento gasífero Hai Thach. (Fuente: PVN)

En el yacimiento gasífero Hai Thach- Moc Tinh, los trabajadores deben seguir estrictamente las reglas de seguridad y no cometer errores. Todos deben trabajar juntos para garantizar una cooperación fluida.Según Tran Hong Nam, exdirector general de BIENDONG POC, la presión del reservorio y la de fractura son dos causas principales de preocupación.Cuando se perfora en un área de alta presión del depósito, la que existe dentro del pozo debe ser más alta que la del depósito, explicó.Si la presión dentro del pozo es menor que la exterior, el aire fluirá hacia el pozo y hasta la parte superior de la plataforma debido a la diferencia, amplió.Si la presión dentro del pozo es mayor que la del depósito, la capa de tierra y roca debajo se romperá y el fluido de perforación fluirá hacia adentro, señaló.Debido a la pérdida repentina de presión dentro del pozo, el fluido de perforación volverá a rociarse nuevamente dentro del mismo, haciéndolo aún más peligroso, continuó.Según Hong Nam, la clave es que la diferencia entre la presión del reservorio y la de la fractura es demasiado pequeña, solo de entre 5 y 10 bar (aproximadamente 5-10 atm).Bajo la profundidad vertical de más de cuatro mil metros en Hai Thach- Moc Tinh, controlar un índice de presión tan pequeño por el peso del fluido de perforación es un gran desafío para los perforadores, indicó.Pero no importa cuán difícil sea, la tarea aún debe completarse sin margen para errores, dijo, y señalo que el problema se resuelve mejorando los fluidos de perforación, controlándolos meticulosamente y con cuidado.El calor del pozo hará que el fluido de perforación se eleve a temperaturas de alrededor de 70-80 grados Celsius, a veces hasta casi 100 grados a medida que el agua se evapora.Aunque las máquinas manipularán el fluido para fines de reutilización o eliminación, durante el proceso de perforación, las personas entran en contacto con él. No solo es caliente, sino que también contiene productos químicos que son tóxicos para la salud humana cuando se inhala.Vo Van Phuc, quien ha trabajado en la plataforma durante muchos años, expresó que el equipo está motivado por el patriotismo y la determinación de reafirmar la soberanía de Vietnam.Todos a bordo de la plataforma desean contribuir a la construcción de un proyecto marino sostenible, que es un hito para afirmar la sagrada soberanía de la Patria sobre el mar y las islas.Ahora sus deseos se han hecho realidad. El Proyecto Bien Dong 01 es un gran éxito, con el equipo de tecnología central PQP-HT en medio del Mar del Este y con el nombre de " Dinosaurio marino".Una nueva generación de expertos en perforación e ingenieros, valientes y experimentados, cumplen con los altos requisitos técnicos y científicos de perforación fotovoltaica. El sector petrolero vietnamita se ha capacitado durante cinco años de perforación en el Proyecto Bien Dong 01.En el futuro cercano, el equipo llevará a cabo la perforación en otros proyectos, que son tan difíciles y complejos como Hai Thach- Moc Tinh.Cuando los viejos yacimientos de petróleo y gas cercanos a la costa fueron explotados durante muchos años y la producción disminuyó, el Grupo de Petróleo y Gas de Vietnam (PVN) se vio obligado a explorar y explotar nuevos campos ubicados en aguas más lejanas y profundas, con condiciones más severas.Ese fue también el momento en que el equipo de perforación de PV Drilling tuvo la oportunidad de promover su fuerza interna y su valentía. Representa la estrategia de desarrollo de PV Drilling: "Perforar más profundo- llegar más lejos"./.