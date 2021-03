Una calle en Yakarta, Indonesia (Fuente:AFP/VNA)

Yakarta (VNA)- La economía indonesia debe crecer entre un seis y siete por ciento a partir de 2022 para escapar de la trampa de los ingresos medios , dijo el ministro de Planificación del Desarrollo Nacional y jefe de la Agencia de Planificación del Desarrollo Nacional (Bappenas), Suharso Monoarfa.Si el crecimiento económico alcanza un promedio del seis por ciento, Indonesia escapará de la trampa de los ingresos medios, y se prevé que el ingreso per cápita alcance los 12 mil 535 dólares en 2040, dijo.Según Suharso, tras la pandemia del COVID-19, un aumento del cinco por ciento no será suficiente para que Indonesia escape de la trampa de los ingresos medios antes de 2045. Por lo tanto, la tasa de desempleo no podrá volver al nivel anterior a la crisis, señaló.Por los efectos de la pandemia de COVID-19, el producto interno bruto (PIB) per cápita bajó a tres mil 911 dólares en 2020 desde la cifra de cuatro mil 174 dólares registrada en 2019.Dijo que la clave para un mayor crecimiento económico es controlar la propagación del COVID-19 hasta que el país pueda lograr la inmunidad comunitaria./.