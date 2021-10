Hanoi (VNA)- A pesar de los desafíos provocados por la pandemia del COVID-19, la economía vietnamita emite señales de crecimiento y tiene suficiente factores para alentar a las empresas a intensificar sus inversiones y negocios, consideraron varias organizaciones y periódicos internacionales.Según la página web Vietnam Briefing, el Gobierno vietnamita anunció el plan de reapertura de las actividades económicas por etapas, con el fin de garantizar la prevención y control del COVID-19.De esa manera, dos tercios de los sectores industriales en Ciudad Ho Chi Minh retomaron sus actividades, y el 66 por ciento de las empresas en las áreas de producción y el 77 por ciento en las zonas de alta tecnología de esa urbe volvieron a operar.Los vuelos domésticos y el transporte interprovincial de pasajeros por carretera y ferrocarril también se han reanudado gradualmente, apuntó Vietnam Briefing, y agregó que el gobierno del país indochino también elabora una hoja de ruta para recibir los turistas internacionales en junio del año venidero, la cual se implementará con programas pilotos según cada fase en varios destinos, incluidos Phu Quoc, Nha Trang, Hanoi, Hoi An y Da Lat.El gobierno vietnamita promulgó un decreto del control pandémico del COVID-19, en el cual trazó las instrucciones sobre los cuatro niveles de riesgos del contagio y los criterios para ayudar a las empresas en la recuperación de producción y negocio en la etapa pospandémica.A pesar de que Vietnam inició lentamente el programa de inmunización contra el COVID-19, se ha encontrado hasta la fecha entre los países con el mayor número de inyecciones diarias per cápita del mundo.Por otro lado, la nación asiática también ha desarrollado la vacuna contra el COVID-19 producida en el país y planea usar ese fármaco en el año venidero, hecho que contribuirá a garantizar el acceso de pobladores y exportar ese medicamento a otros países, señaló.Por su parte, la Unidad de Economist Inteligence (EIU) de la revista The Economist pronosticó que la economía vietnamita se recuperará y alcanzará un crecimiento de 6,6 por ciento en 2022, en gran parte gracias al aumento del consumo privado e inversión fija en el país.Muchas empresas foráneas también se han mostrado optimistas sobre el crecimiento a largo plazo de la economía vietnamita, debido a que el país indochino todavía ha atraído las inversiones directas extranjeras (IED) en los sectores de producción hacia la exportación en la etapa 2022-2026.Entretanto, la Cámara de Comercio Americana (AmCham) destacó que Vietnam todavía constituye un destino atractivo de IED y que su papel en la cadena del suministro global debe crecer aún más en el próximo tiempo.Vietnam tiene suficiente factores para alentar a las empresas extranjeras a intensificar sus inversiones en el país, incluso trasladar sus actividades de producción de otro mercado a la nación indochina, subrayó Vietnam Briefing./.