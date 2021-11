Hanoi (VNA)- El Departamento de Comercio de Estados Unidos (DOC) no realizará investigación antidumping y antisubvención contra la batería solar de Vietnam, Tailandia y Malasia, informó el Departamento de Defensa Comercial del Ministerio de Industria y Comercio del país indochino.Con anterioridad, un grupo anónimo de empresas, denominado American Solar Manufacturers Against Chinese Theatre - A-SMACC), presentó la demanda al DOC.La razón por la que el Departamento de Comercio no llevó a cabo una investigación fue porque A-SMACC no publicó los nombres de los miembros y eso era incompatible con las regulaciones estadounidenses y afectaba los derechos e intereses de otras partes interesadas.Sin embargo, varios productos de Vietnam, incluidas las células fotovoltaicas y los panales solares, todavía están sujetos a medidas de defensa comercial de Estados Unidos , a partir de febrero de 2018.Según las estadísticas de la Oficina General de Aduanas, en los primeros ocho meses de 2021, Vietnam exportó más de dos mil 900 millones de dólares, incluidas las células fotovoltaicas, panales solares y componentes al país norteamericano.El Departamento de Defensa Comercial recomendó que las empresas de baterías solares que exportan a Estados Unidos sigan de cerca la situación, la información y los próximos movimientos de los grupos de interés relevantes para adoptar medidas de respuesta oportuna contra otros casos de investigación en el futuro. /.