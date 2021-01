En la ceremonia solemne (Fuente:VNA)

An Giang, Vietnam, 07 ene (VNA)- El Comité Ejecutivo de la Sangha de Hoa Hao celebró hoy en esta provincia survietnamita una ceremonia solemne para conmemorar el aniversario 101 del nacimiento del fundador de la secta budista de Hoa Hao , Huynh Phu So (el 25 de noviembre según el calendario lunar).Al intervenir en el evento, efectuado en la pagoda de An Hoa Tu, el vicepresidente de la filial provincial del Frente de la Patria de Vietnam, Truong Hoang Trong, apreció altamente los esfuerzos de dignatarios y fieles de esa religión autóctona en el impulso de la solidaridad nacional, así como en el desarrollo de nuevas zonas rurales durante los últimos años.Las actividades caritativas se convierten en la tradición local a través de la construcción de puentes y caminos, la erradicación de la pobreza, la entrega de becas y la donación de sangre, señaló y agregó que esas acciones contribuyen al desarrollo socioeconómico de la provincia.Por su parte, Nguyen tan Dat, jefe del mencionado comité, destacó el cumplimiento de las medidas preventivas contra el contagio del COVID-19 como el chequeo de la temperatura corporal y la distribución gratuita de miles mascarillas durante esa ceremonia.Creada en esta localidad por el predicador Huynh Phu So en 1939, esta religión autóctona reúne a unos dos millones de creyentes, con unos 400 comités de base en 17 provincias y ciudades a lo largo del país.Con más de 800 mil fieles, An Giang es considerada la Tierra Santa de la secta budista de Hoa Hao./.