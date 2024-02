En el evento (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- El coronel general Hoang Xuan Chien, viceministro de Defensa vietnamita, y Serizawa Kiyoshi, viceministro de Defensa japonés, copresidieron el décimo Diálogo sobre Política de Defensa Vietnam-Japón, que se efectuó hoy aquí.

Según Xuan Chien, este diálogo tiene un significado especial, porque los dos países elevaron sus relaciones al nivel de la asociación estratégica integral por la paz y la prosperidad en Asia y el mundo, con motivo de la visita oficial del presidente vietnamita a Japón en noviembre de 2023.

Las relaciones entre Vietnam y Japón están entrando en una nueva etapa de desarrollo, abriendo oportunidades de cooperación en muchas áreas entre los dos ministerios de Defensa, detalló.

Durante la cita, las dos partes también discutieron la situación global y regional, así como temas de interés común.

Xuan Chien destacó que Vietnam es coherente con la política exterior de independencia, autonomía, paz, amistad, multilateralización, diversificación de las relaciones y política de defensa de “cuatro no” (no participar en alianzas militares; no asociar con un país para luchar contra otro; no permitir que países extranjeros establezcan bases militares o utilicen territorio para luchar contra terceros y no usar la fuerza ni amenazar con usarla en las relaciones internacionales).

En ese sentido, expresó el deseo de su país de que los países resuelvan sus problemas mediante el diálogo y medios pacíficos, sobre la base del derecho y de los compromisos internacionales, por la paz, la amistad, la cooperación y el desarrollo.

Por su parte, Serizawa Kiyoshi afirmó la importancia de las relaciones Vietnam-Japón en general y de la cooperación en materia de defensa entre los dos países en particular.

Al compartir sus puntos de vista acerca de la situación global y regional, destacó el rol supremo de las leyes y los esfuerzos comunes para promover un ambiente de paz, amistad, cooperación y desarrollo.

Durante el encuentro, ambas partes acordaron continuar sus esfuerzos por impulsar la cooperación, centrándose en el intercambio de delegaciones a todos los niveles y en áreas como educación, formación, industria de defensa, medicina militar, ciberseguridad y rescate, mantener la paz, superar consecuencias de la guerra y mejorar las capacidades de aplicación de la ley en el mar.



También coincidieron en continuar implementando programas de apoyo para desarrollar capacidades en áreas donde ambos países tienen fortalezas y necesidades, y fortalecer la consulta y coordinación dentro de las instituciones multilaterales participantes.

El Ministerio de Defensa de Vietnam ratificó su disposición de recibir a oficiales japoneses para que asistan al Curso Internacional para Oficiales de Defensa en la Academia de Defensa y a cursos de idioma vietnamita en la Academia de Ciencias Militares./.