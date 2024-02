Hanoi (VNA) – El 1984 aniversario del levantamiento de Hai Ba Trung (Hermanas Trung), mediante el cual el pueblo vietnamita se rebeló por primera vez contra la ocupación china, fue conmemorado en una ceremonia en el distrito de Me Linh, Hanoi, el sexto día del primer mes lunar, que este año cayó el 15 de febrero.En su intervención en la ceremonia de apertura, el presidente del Comité Popular del distrito de Me Linh, Hoang Anh Tuan, repasó la pasada lucha indomable de las dos hermanas Trung y otros héroes para expulsar a los invasores y traer la independencia al país.La presidenta de la Unión de Mujeres de Vietnam, Ha Thi Nga, enfatizó que las dos heroínas son ejemplos de la valentía y el orgullo de las féminas y el pueblo vietnamita.Por primera vez, se presentó en el evento un espectáculo con tecnología de mapeo 3D, que cuenta la historia del levantamiento de una manera moderna y novedosa utilizando diversas formas de presentación.Se espera que el espectáculo se convierta en un producto turístico cultural y artístico frecuente para incentivar a las generaciones jóvenes a apreciar la historia de la nación, aumentando así su amor por el país y su gratitud por la contribución de los antepasados.El espectáculo en 3D es parte del festival de conmemoración del levantamiento, que incluye también un desfile y una ceremonia ritual, espectáculos culturales y artísticos y juegos folclóricos y deportivos.El sexto día del primer mes lunar del año 40 d. C., las hermanas Trung encabezaron un levantamiento masivo contra los invasores Han de China para reclamar la independencia nacional después de más de 200 años de dominio extranjero.Luego de la guerra, las dos hermanas Trung fueron coronadas reinas y establecieron su capital en el distrito Me Linh de Hanoi./.