Da Nang, Vietnam (VNA) El Festival de música “Take me to the Sun” ("Llévame al sol") se efectuará el 9 de este mes con el fin de traer a la ciudad costera de Da Nang una noche ardiente con música y brillantes fuegos artificiales.



El espectáculo, que se lleva a cabo en un escenario al aire libre en el Parque de Asia, es el evento más destacado del "Festival disfruta el verano 2022" patrocinado por Sun Group, con el fin de "convertir" a Da Nang en un vibrante centro de verano para atender las necesidades de entretenimiento de la población y atraer más turistas.



El programa inaugural del Festival será un espacio cultural de música folclórica contemporánea, con una actuación especial que combinará diferentes tipos de música de grupos étnicos de todo el país.



El segundo capítulo introducirá a la audiencia a los géneros de la música pop y contemporánea; mientras el tercer capítulo contará con música Hip hop; y el capítulo 4 y el 5 exhibirán Rock y EDM con modernos efectos de luces y sonido que le brindarán al público una "noche de insomnio".



En particular, la parte final del Festival será un espectáculo de fuegos artificiales de 15 minutos que proporcionará a la audiencia un disfrute sensorial inolvidable.



El Festival de Música se transmitirá en vivo a las 20 horas por el canal VTV1 de la Televisión Nacional.



Los eventos y festivales que la ciudad de Da Nang y las empresas han organizado conjuntamente han contribuido a la recuperación y promoción del desarrollo de la industria del turismo, uno de los sectores económicos claves del país./.

VNA