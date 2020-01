En la pagoda de Tam Chuc (Fuente:VNA)

Hanoi, 29 ene (VNA)- Las pagodas de Huong en Hanoi, Tam Chuc en Ha Nam y Bai Dinh en Ninh Binh albergan hermosos paisajes naturales y reliquias que muestran el desarrollo del budismo en Vietnam.Esos sitios religiosos hHan formado una ruta turística original que atrae a millones de peregrinos y visitantes.A principios de año, la pagoda Huong (Perfume) se sitúa en el distrito My Duc de Hanoi, la tierra sagrada que se cree que es donde el Bodhisattva de Compasión alcanzó la cima del Camino en el budismo.La pagoda Huong es el complejo de turismo religioso más conocido en Vietnam del Norte, con muchos templos y santuarios budistas.De las numerosas pagodas y templos en el complejo de reliquias de la pagoda Huong, se supone que cada peregrino debería visitar el templo de Trinh, la pagoda de Thien Tru y la cueva de Huong Tich.El templo Trinh es el primer destino en el viaje a la pagoda Huong. Thien Tru, que fue construida durante la dinastía del rey Le Thanh Tong (1460-1497), es la pagoda principal en el complejo de reliquias de la pagoda Huong. Huong Tich es considerada la cueva más hermosa de Vietnam con estalactitas naturales en formas preciosas.Uno puede tomar un viaje en bote al templo Trinh y luego al muelle Tro para escalar la montaña hasta llegar a la pagoda Thien Tru y la cueva Huong. Los visitantes también pueden optar por tomar un teleférico para llegar a la cueva Huong Tich. De esta manera, pueden disfrutar del paisaje pintoresco y poético de las montañas y bosques de Huong Son.El festival de la pagoda Huong es el más largo de Vietnam, se extiende desde el primero hasta el tercer mes lunar y recibe a millones de visitantes locales y extranjeros.Llamado "Bahía de Ha Long en tierra", el complejo turístico y cultural de la pagoda Tam Chuc en el distrito de Kim Bang, la provincia de Ha Nam es reconocida como un sitio turístico nacional y fue seleccionado para albergar el Día de las Naciones Unidas de Vesak 2019.En la cima de la montaña That Tinh se encuentra la pagoda Ngoc, desde donde se puede ver el hermoso paisaje de todo el complejo Tam Chuc.Con buenas conexiones de transporte entre Hanoi, Ha Nam y Ninh Binh, Tam Chuc es el centro que conecta las pagodas Huong y Bai Dinh que forman un triángulo dorado para el turismo espiritual en Vietnam del Norte.Hace aproximadamente mil años, Ninh Binh fue la capital imperial durante las dinastías Dinh, Tien Le y Ly. En 1136, cuando el monje Nguyen Minh Khong fue a buscar hierbas medicinales para curar al rey Le Thanh Tong, descubrió una cueva en la montaña Dinh y eligió este lugar para construir una pagoda para practicar el budismo. En la actualidad, las reliquias del desarrollo del budismo antiguo se guardan en la pagoda Bai Dinh.En 2003, la empresa Xuan Truong convirtió a la antigua pagoda Bai Dinh en un gran complejo de pagoda en un área de más de 100 hectáreas.La pagoda restaurada, que aún conserva los rasgos tradicionales de un templo budista, está diseñada para crear un espacio tranquilo que está rodeado armoniosamente por valles, montañas rocosas, lagos y árboles.Ubicada en el Complejo de Paisaje de Trang An, la pagoda Bai Dinh fue sede del Día de las Naciones Unidas de Vesak en 2008 y 2014, un evento al que asistieron miles de representantes de delegaciones budistas de más de 100 países de todo el mundo./.