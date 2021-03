Hanoi (VNA)- Los candidatos que se autoproponen para la Asamblea Nacional tendrán oportunidades de unirse al máximo órgano legislativo en las elecciones previstas para el próximo 23 de mayo, afirmó el miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, vicepresidente y secretario general del Frente de la Patria, Hau A Lenh.Durante una entrevista con la prensa, el funcionario aclaró el proceso de autonominación para los diputados del Parlamento, y aseveró que todos los ciudadanos vietnamitas que cumplan las condiciones suficientes tienen derecho a presentarse como candidatos.Las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional y los consejos populares de todos los niveles nunca se han visto obstaculizadas en ese sentido porque la c an didatura es un derecho de los ciudadanos. Por lo tanto, el derecho de autonomiación no está limitado y los candidatos tienen las mismas oportunidades, enfatizó A Lenh.De acuerdo con la resolución de la Comisión Permanente del Parlamento, el número de diputados de la XV legislatura que no son militantes es de 25 a 50 personas, equivalentes del cinco al 10 por ciento. Sin embargo, tras la primera consulta, las personas de este grupo solo alcanzan más del siete por ciento y proceden de cinco provincias y ciudades.A Lenh también anunció que de acuerdo con la asignación prevista, el número de diputados del grupo ejecutivo, agencias judiciales, localidades y algunas agencias centrales disminuirá, mientras que la cantidad de legisladores a tiempo completo en los comités y organismos parlamentarios aumentará.Según A Lenh, tal ajuste es adecuado en la próxima legislatura, pues no es necesario que todos los representantes de todos los ministerios, ramas y agencias gubernamentales participen en la Asamblea Nacional, pero debe aumentar el número de diputados a tiempo completo para participar en la investigación y elaboración de leyes, así como la ejecución de las funciones del máximo órgano legislativo del país.Por otro lado, para corregir las deficiencias del Parlamento en la legislatura anterior, el Frente de la Patria de Vietnam organizará la supervisión y establecerá equipos encargados de este campo a partir del próximo 5 de marzo./.