Hanoi (VNA)- El embajador de Australia en Vietnam, Andrew Goledznowski, expresó su voluntad de continuar desarrollando las relaciones de cooperación entre los dos países, especialmente en el contexto de que ambas naciones celebrarán el medio siglo del establecimiento de sus nexos diplomáticos en 2023.El diplomático, quien inició su mandato en Vietnam en septiembre pasado, compartió con los periodistas sus sentimientos sobre este país, así como su evaluación acerca de las perspectivas de cooperación entre los dos países en el futuro.“Cuando supe que asumiría el cargo de Embajador en Vietnam, me sentí muy feliz. Solicité ese cargo en 2007; sin embargo, me enviaron a Nueva York (Estados Unidos). Desde entonces, siempre he querido venir a Vietnam como Embajador. Entonces, de cierto modo, lo siento como el cumplimiento de un largo sueño”, contó.Para mí y para muchos australianos, Vietnam es un país muy interesante, uno de los de más rápido crecimiento en la región. En los últimos 50 años, los intercambios pueblo a pueblo entre las dos partes han sido muy estrechos. La cooperación política y estratégica es cada vez más sólida, mientras la colaboración económica ha crecido con fuerza, expresó.Vietnam y Australia son dos países con muchas similitudes y confianza mutua, enfatizó, y afirmó que Canberra desea cooperar con Hanoi para mantener la estabilidad en la región, contribuyendo a garantizar el orden y la soberanía de cada país con base en el derecho internacional.En el marco de la asociación estratégica bilateral, cada vez se establecen más acuerdos de cooperación en diversos campos. Aunque la COVID-19 afecta a ambos países, el impulso para el desarrollo de las relaciones bilaterales siempre ha sido fuerte y el programa de asociación Aus4Innovation deviene un excelente ejemplo, dijo.A través de este programa, agregó el embajador Andrew Goledznowski, hasta la fecha, el Gobierno de Australia ha financiado 14,5 millones de dólares australianos para impulsar el sistema de innovación y el proceso de digitalización en Vietnam.Según el funcionario, otra área de cooperación binacional es la de transición a energía limpia. Ambos países ahora se han comprometido a cero emisiones netas para 2050. El objetivo resulta difícil, pero las dos naciones están trabajando juntas, trazando la hoja de ruta para lograrlo.En el campo del mantenimiento de la paz, desde que Vietnam participó en las misiones de paz de la ONU, Australia ha trabajado con la nación sudesteasiática en esta esfera, como apoyar el transporte aéreo de oficiales vietnamitas que participan en los casos azules en Sudán del Sur, la formación del personal y el suministro de equipos, precisó, y reiteró que su país desea impulsar más la cooperación en este campo.La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) está en el centro de nuestra política en la región del Océano Índico. Vietnam se encuentra en el corazón de la ASEAN y, por lo tanto, juega un papel muy importante en las políticas de Australia en la región, reiteró.“Personalmente, como Embajador, quiero que los dos países fortalezcan aún más la confianza. Además, hay tres áreas de cooperación que se están implementando de manera efectiva y alcanzarán nuevas alturas en el futuro. Se trata de la cooperación económica; programas de intercambio de conocimientos, educación e innovación; y cooperación estratégica y cuestiones de seguridad”, dijo.Las dos economías son complementarias y se apoyan mutuamente. En la actualidad, algunas materias primas australianas se exportan a Vietnam, generalmente trigo. Luego de ser procesados aquí, los productos serán exportados a otros países. Este es un ejemplo de cómo ambas pueden trabajar juntas, indicó.En cuanto a la inversión, Australia quiere duplicar su capital en Vietnam, en un futuro próximo. Creo que esto puede convertirse en una realidad porque la economía de Vietnam se está abriendo con una tasa de crecimiento bastante alta; junto con la confianza mutua entre los dos países, expresó.Según el embajador, Vietnam es uno de los países con respuesta a la COVID-19 más exitosos del mundo. Australia espera estrechar aún más la cooperación binacional en el sector de la salud y para enfrentar los desafíos del futuro en esa materia, aseguró.Sobre las actividades para conmemorar las relaciones, adelantó que habrá varias visitas de alto nivel y actividades significativas en los campos de educación y formación, cultura, deportes e intercambio pueblo a pueblo.Pronto anunciaremos un concurso de logotipos para celebrar la efeméride. Esperamos recibir muchas buenas ideas que muestren los vínculos entre los dos países en este aniversario, informó./.