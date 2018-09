El embajador Nguyen Kim Doanh (Fuente: VNA)

El Cairo (VNA) - La cooperación en comercio e inversión entre Vietnam y África, especialmente la región oriental de este continente, aún no ha alcanzado el nivel de las potencialidades que poseen las dos zonas, valoró el embajador de Vietnam en Tanzania, concurrente en Kenia, Etiopía, Ruanda, Somalia, Uganda y Comoras, Nguyen Kim Doanh.En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias, Kim Doanh destacó que África Oriental es un gran mercado con alrededor de 245 millones de personas, incluyendo 70 millones pertenecientes a la clase media.Los países de la región tienen que importar una gran cantidad de materiales de construcción, confecciones- textiles y productos de consumo debido al subdesarrollo en su procesamiento y fabricación, informó el diplomático, quien agregó que estas mercancías son la fuerza de las empresas vietnamitas.Según él, consumidores en África Oriental gustan de usar productos fabricados en Vietnam, especialmente calzado, confecciones- textiles, artículos para el hogar, máquinas agrícolas y materiales de construcción.En la actualidad, hay varios pequeños comerciantes que viajan a la nación sudesteasiática con el fin de importar bienes de consumo de la nación sudesteasiática que no están disponibles en su región, precisó.Tras dar a conocer que algunas empresas del país indochino han visitado África Oriental para conocer este mercado potencial, señaló que ellas enfrentarán muchas dificultades cuando comiencen la inversión y los negocios allí.Compartió que en sus reuniones con funcionarios gubernamentales de Tanzania, Uganda, Kenia y Etiopía, y embajadores de países africanos en Dodoma, todos elogiaron los logros del desarrollo económico de Vietnam y manifestaron el deseo de aprender de la experiencia del país indochino, especialmente en el campo agrícola, como el cultivo de arroz, la agricultura acuática y la plantación y procesamiento de café.Para impulsar la cooperación multifacética con países de África en general y África Oriental en particular, especialmente en economía, comercio, inversión, y consolidar la posición de Vietnam en ese continente, Kim Doanh se refirió a la necesidad de intensificar los intercambios de delegaciones, particularmente las de alto rango, a través de canales del Partido, el Estado y ell pueblo.Vietnam debe tener una estrategia de desarrollo de relación particular con cada nación, que defina las fortalezas y los campos priorizados en cada período, y complete el marco jurídico en los lazos de comercio e inversión con cada socio, indicó. - VNA