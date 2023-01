Hanoi (VNA) – La embajadora Michèle Taylor, representante permanente de Estados Unidos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDHNU), elogió las prioridades e iniciativas de Vietnam en el Consejo durante su reunión con el viceministro de Relaciones Exteriores, Do Hung Viet.En el encuentro la víspera en Hanoi, resaltó las prioridades e iniciativas que crearán una base importante para la cooperación entre Vietnam y EE. UU. en el CDHNU, y felicitó al país por su elección como miembro del Consejo para el mandato 2023-2025.También afirmó que Vietnam siempre es un socio importante de Estados Unidos y enfatizó que la asociación integral bilateral está creciendo fructíferamente durante los últimos años.La embajadora expresó su esperanza de contribuir a mejorar la relación en el futuro, cubriendo la cooperación en foros multilaterales como el CDHNU.Por su parte, Do Hung Viet elogió los resultados de la cooperación entre los dos países en los últimos años y les sugirió que intensifiquen la colaboración, creando una premisa para profundizar las relaciones sobre la base de los beneficios mutuos y el respeto por la independencia, la soberanía, el derecho territorial del otro. integridad y régimen político.Al destacar la coordinación entre los dos países en el CDHNU, el funcionario sugirió que Estados Unidos respalde las iniciativas y prioridades de Vietnam en el Consejo, en particular aquellas sobre grupos vulnerables, no discriminación, igualdad de género, derechos humanos, respuesta al cambio climático y transformación digital.Vietnam está listo para tomar en consideración las recomendaciones de cooperación de los países, incluido EE. UU., en un espíritu de respeto mutuo, diálogo y cooperación, garantizando los derechos humanos para todos./.