Cadena de producción de fabricante japonés de productos de belleza Nikko (Fuente:VNA)

Tokio (VNA) – La empresa vietnamita Hasu No Hana firmó un acuerdo con el fabricante japonés de productos de belleza Nikko para distribuir en forma exclusiva las bebidas de colágeno de este último en Vietnam.En la ceremonia de firma celebrada la víspera en la ciudad de Nagoya, el director de Hasu No Hana, Nguyen Van Giap, dijo que Vietnam está experimentando una creciente demanda de productos de colágeno, pero la mayoría de los productos disponibles son de origen desconocido y no tienen garantía de calidad.Por tal motivo, Hasu No Hana quiere traer productos de alta calidad fabricados bajo los estrictos estándares japoneses a los consumidores vietnamitas, dijo Giap.Iwao Kanoh, director general de Nikko, dijo que su empresa, con sede en Nagoya, ha administrado un negocio farmacéutico durante más de 50 años con muchos productos de prestigio en el mercado japonés. Hasu No Hana es la primera empresa extranjera autorizada por Nikko como su distribuidor exclusivo en el Sudeste Asiático, señaló.Fundada en 2019, Hasu No Hana tiene sus oficinas principales en Tokio y una sucursal en Hanoi. La empresa es el único distribuidor de muchos productos de belleza de Japón Establecida en 1970, Nikko produce bebidas saludables, como las que contienen colágeno, calcio y magnesio, placenta y vitaminas./.