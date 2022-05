Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El 21 por ciento de las empresas indias que están en proceso o planean instalarse en el sudeste asiático, proyectan expandir sus actividades en Vietnam en los próximos dos años, mientras el 26 por ciento de las compañías chinas aspiran al crecimiento en este mercado.Estos son algunos de los resultados de la encuesta "HSBC Navigator: SEA in Focus", realizada por el banco HSBC entre más de mil 500 empresas de las seis mayores economías del mundo (China, Francia, Alemania, la India, Reino Unido y Estados Unidos) que operan o planean hacer negocios en el sudeste asiático en un futuro próximo.En particular, el 49 por ciento de los encuestados, principalmente de China, la India y Estados Unidos, dijeron que les gustaría aprovechar el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea ( EVFTA en inglés) para fortalecer sus negocios en esta región.Según Tim Evans, director general de HSBC Vietnam, el país indochino es un buen ejemplo de control exitoso del brote de COVID-19. Con fundamentos sólidos y como uno de los destinos más atractivos para los inversores, Vietnam se está convirtiendo en un centro de fabricación en el mundo.El ejecutivo dijo que la tendencia de que más empresas globales inviertan en Vietnam no es temporal, sino estratégica y a largo plazo. Además, el desarrollo sostenible y los esfuerzos de este país para lograr la neutralidad de carbono crearán grandes oportunidades.Dijo que ve a Vietnam con el deseo de continuar manteniendo su posición como un destino de inversión atractivo, mientras se esfuerza por convertirse en una base más verde y limpia del mundo./.