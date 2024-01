Can Tho, Vietnam (VNA) – El secretario del Comité partidista de Can Tho, Nguyen Van Hieu, se reunió con representantes de las empresas SK Energy de Corea del Sur y Vietnam Draco Environment de Singapur, quienes están buscando oportunidades de inversión en esta ciudad del Delta del Mekong.En la reunión la víspera con la delegación del Grupo SK, Nguyen Van Hieu enfatizó que la formación y el desarrollo de un ecosistema de hidrógeno verde por parte del Grupo SK en la ciudad es adecuado porque Can Tho está ubicado en el corazón de la región del Delta del Mekong,Agregó que su infraestructura para la producción de hidrógeno verde en Can Tho creará una premisa para atraer inversiones a la ciudad y a toda la región.La ciudad apoya firmemente las ideas de inversión del Grupo SK y creará condiciones favorables para que el grupo implemente sus proyectos en la ciudad, afirmó.Lee Dong-uk, asesor principal del Grupo, informó sobre el papel del hidrógeno verde, las perspectivas del mercado mundial del hidrógeno verde y el uso del hidrógeno en la construcción de una economía de energía limpia en el futuro.Dijo que como el Grupo SK planea expandirse gradualmente a productos agrícolas, quiere invertir en un centro mayorista de productos agrícolas en la ciudad de Can Tho, afirmando que este será el primer modelo que combine productos agrícolas mayoristas y el uso de energía limpia y respetuosa con el medio ambiente.Mientras tanto, en una reunión con representantes de la empresa singapurense, Nguyen Van Hieu destacó que la ciudad está pidiendo inversiones en áreas como tratamiento y suministro de agua para las actividades diarias y plantas de tratamiento de aguas residuales en nuevas zonas y clusters industriales, especialmente en el Parque Industrial Vietnam - Singapur en Can Tho.También pidió a la empresa que estudie e invierta en el tratamiento y suministro de agua, uno de sus puntos fuertes.Por su parte, el director de Vietnam Draco Environment, Lim Chuan Hui, reiteró que la empresa está buscando oportunidades de inversión en proyectos de tratamiento de aguas residuales y suministro de agua potable.Además, la empresa se ha coordinado con otras empresas para invertir en otras áreas, afirmó./.