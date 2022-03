Foto de ilustración (Fuente: nongnghiep.vn)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- La Asociación de Anacardos de Vietnam (Vinacas) recibió solicitudes de empresas nacionales que denunciaron un presunto fraude en exportaciones de 100 contenedores de anacardo a Italia y la posibilidad de pérdidas.Representantes de Vinacas dijeron que trabajarán con varios bancos y compañías navieras relacionadas para solucionar el asunto. La asociación envió despachos urgentes a la Embajada y la Oficina comercial de Vietnam en Italia para solicitar apoyo al respecto.Según Vinacas, mediante la compañía intermediaria Kim Hanh Vietnam, las empresas vietnamitas firmaron un contrato valorado en cientos de millones de dólares para exportar 100 contenedores de anacardo a Italia.Los envíos fueron transportados por las compañías navieras internacionales Cosco, YANGMING, HMM, ONE con destino a los puertos italianos de Génova y La Spezia. Sin embargo, aunque varios de los contenedores llegaron, aún no han recibido el pago.Los bancos vietnamitas enviaron solicitudes de cobro a los bancos adquirientes en Turquía e Italia , pero recibieron como respuesta que el comprador no es su cliente o los documentos de compraventa son copias y no los originales.El hecho generó preocupaciones entre las empresas exportadoras, puesto que no saben dónde están los documentos originales, con los cuales cualquier persona pueda acudir al transportista para recibir la mercancía.Por tal motivo, Vinacas solicitó a la Embajada y la Oficina Comercial de Vietnam en Italia que trabajen con las autoridades competentes y compañías navieras en el país europeo pidiéndoles la aplicación de medidas urgentes: retener temporalmente los contenedores de anacardos de Vietnam que están y llegarán al puerto; no liberar las mercancías al consignatario aunque presente el conocimiento de embarque original, y notificar inmediatamente al vendedor todas las informaciones recibidas por parte del consignatario./.