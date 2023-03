Hanoi (VNA) – Un seminario se llevó a cabo hoy en esta capital para compartir la experiencia regional y el progreso global en la superación de las consecuencias de las bombas y las minas para la paz y el desarrollo sostenible.Al intervenir en el simposio, el viceministro de Relaciones Exteriores Do Hung Viet destacó que en Vietnam, casi una quinta parte de la superficie terrestre, o alrededor de 5,6 millones de hectáreas, siguen contaminadas con bombas, minas y artefactos explosivos.Resaltó que en el marco del Programa de Acción Nacional sobre la Resolución de las Consecuencias de las Municiones Sin Explotar (Programa 504) para el período 2010-2020, Vietnam ha reunido recursos por valor de unos 521 millones de dólares y ha limpiado más de 500 mil hectáreas de tierra contaminada para crear espacio para el desarrollo.El evento de dos días, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), atrae a unos 100 delegados, incluidos representantes del Centro Nacional de Acción contra las Minas de Vietnam, ministerios, localidades y agencias de acción contra las minas de Laos, Camboya y Tailandia.El simposio contó con siete sesiones que discutieron diversos temas, incluido el intercambio de experiencias en la región; la importancia de una gestión eficaz de la información, el modelo de cooperación tripartita PNUD/KOICA/Vietnam, así como la superación de las consecuencias de las minas terrestres en el cumplimiento integral de los objetivos de desarrollo sostenible, los avances tecnológicos y el mecanismo de cooperación regional en la materia.El seminario de este año se lleva a cabo en el contexto de Vietnam, que recientemente completó la revisión de la implementación de 10 años del Programa 504 y estableció el objetivo de luchar por no más accidentes o explosiones de minas terrestres en todo el país para 2025.Abordar las consecuencias de las bombas y minas posteriores al conflicto es una de las siete prioridades de Vietnam como miembro no permanente del Consejo de Seguridad para el período 2020-2021. El 8 de abril de 2021, el ministro de Relaciones Exteriores, Bui Thanh Son, presidió un debate público sobre el tema "Superar las consecuencias de las minas y los restos explosivos de guerra y mantener la paz: fortalecer la cohesión para una acción más eficaz"./.