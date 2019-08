La autopista de 60 km de Ha Long-Van Don recorta el tiempo de viaje entre Ha Long y Van Don a 50 minutos. (Fuente: VNA)

Hai Phong, Vietnam (VNA)- El Comité Central del Partido Comunista de Vietnam aprobó una resolución sobre la estrategia para el desarrollo sostenible de la economía marina hasta 2030, en la cual propone convertir a Hai Phong y Quang Ninh en una puerta de entrada para el progreso de la región económica del Norte.“Convertir a Hai Phong y Quang Ninh en un centro para la economía marina, una puerta de entrada y un impulso para el desarrollo de la región económica del norte en asociación con el puerto internacional de Lach Huyen; convertir a Quang Ninh en un centro turístico nacional vinculado con los principales centros turísticos regionales y mundiales", precisa la resolución.Para implementar esta dirección, que se emitió en octubre de 2018, la provincia de Quang Ninh ha diversificado las formas de inversión para atraer a todos los sectores económicos, especialmente al sector privado. Hasta el momento, la provincia ha invertido un total de más de 1,3 mil millones de dólares en el desarrollo de su infraestructura de transporte, incluidos más de 443 millones de dólares del presupuesto estatal y más de 860 millones de recursos sociales.La provincia ha puesto en marcha recientemente tres importantes proyectos de transporte con una inversión total de alrededor de casi 1,09 mil millones de dólares. Los proyectos son la autopista Ha Long-Van Don, el aeropuerto internacional Van Don y el puerto internacional de cruceros Hon Gai.La autopista Ha Long-Van Don conecta el triángulo de desarrollo económico de Hanoi, Hai Phong y Quang Ninh para impulsar los vínculos para el desarrollo de la región económica del Norte. También es un importante proyecto de infraestructura que da un nuevo impulso al desarrollo de la zona económica de Van Don.El aeropuerto internacional de Van Don es el primer aeropuerto del país construido en forma de BOT (Build-Operate-Transfer). No solo es la "puerta de entrada al cielo" de Quang Ninh, sino también el primer proyecto aeroportuario de inversión privada del sector del transporte, que ha abierto una nueva etapa de desarrollo de aeropuertos en el país.El puerto internacional de Hon Gai, el primer puerto de cruceros especializado en Vietnam, es capaz de recibir cruceros de última generación. Puede manejar dos cruceros a la vez, cada uno con una capacidad para seis mil 500 pasajeros y 225 mil GT. Con la operación del puerto, los cruceros ahora pueden atracar en tierra, y no en lugar de tener que anclar en alta mar y usar barcos tiernos para llevar a los pasajeros a tierra como antes.El puerto Lach Huyen de Hai Phong se construyó en 2013 con un costo total de mil millones de dólares. Después de que se completó la primera fase de construcción en mayo de 2018, el puerto tiene una capacidad de manejo de aproximadamente 300 mil TEU (unidades equivalentes a veinte pies), que se aumentará a 2-3 millones de TEU en 2019.Combinado con otros puertos operativos, Hai Phong podrá manejar alrededor de cinco millones de TEU, casi igual a la capacidad de los puertos en Ciudad Ho Chi Minh, que manejó 5,94 millones de TEU en 2018.También se están implementando otros proyectos de infraestructura para atender el proyecto del puerto en Hai Phong, incluida una nueva autopista que ayuda a reducir a la mitad el tiempo de viaje de Hanoi a Hai Phong a 90 minutos, y una autopista de Hai Phong a Quang Ninh que abrirá este año."El puerto de Lach Huyen juega un papel clave en la estrategia marítima de Vietnam", dijo el primer ministro Nguyen Xuan Phuc. El Norte de Vietnam se está convirtiendo en un centro de fabricación de maquinaria, electrónica, e industrias automotrices y de precisión. Samsung Electronics ha establecido plantas de telefonía móvil en la región. El parque industrial Deep C, cerca de Lach Huyen, ha atraído a cerca de 80 empresas nacionales y extranjeras. – VNA