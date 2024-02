La Asamblea Nacional analiza la implementación de políticas y leyes sobre prácticas de ahorro y combate al despilfarro en el período 2016-2021. (Fuente: VNA)

El costoso mercado Dong Hung en Nghe An no se utiliza. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- La reciente emisión por parte del Buró Político de la Directiva 27-CT/TW sobre el fortalecimiento del liderazgo del Partido Comunista de Vietnam ( PCV ) en las labores de práctica del ahorro y lucha contra el despilfarro recibió alto consenso público.La política de ahorrar y combatir el despilfarro de capital no es nueva. Durante su trayectoria, el Presidente Ho Chi Minh afirmó que "la laboriosidad, el ahorro, la integridad y la rectitud" son criterios esenciales, las "cuatro virtudes" básicas que forman la "raíz" de los revolucionarios, y que el Partido y el Estado otorgan gran importancia a la obra de práctica del ahorro y lucha contra el despilfarro. El VI Congreso Nacional del PCV introdujo una política de renovación integral del país, con énfasis en la reforma económica. El Partido determinó que "el ahorro es una política importante que debe implementarse en todas las actividades de producción, construcción y consumo social...".En 1987, el Consejo de Ministros adoptó una decisión sobre la práctica drástica del ahorro. En 1993, la Asamblea Nacional de la IX Legislatura promulgó la Resolución sobre la práctica del ahorro y la lucha contra el despilfarro, la corrupción y el contrabando. En 1998, el Comité Permanente del Parlamento de la X Legislatura emitió la Ordenanza sobre la práctica del ahorro y la lucha contra el despilfarro. En 1998, el Gobierno publicó un decreto en el que se detallaba la ejecución de dicha ordenanza. En 2005, la Asamblea Nacional de la XI Legislatura aprobó la Ley sobre la práctica del ahorro y la lucha contra el despilfarro. El III Pleno del Comité Central del PCV del X mandato anunció la Resolución No. 04-NQ/TW, acerca del fortalecimiento del liderazgo del Partido en la prevención y lucha contra la corrupción y el despilfarro.Las políticas concernientes del Partido y del Estado han generado cambios evidentes. En el cuarto período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XV Legislatura, el informe de la delegación de supervisión sobre la implementación de políticas y leyes de práctica del ahorro y lucha contra el despilfarro en el período 2016-2021 señaló que el trabajo al respecto ha brindado resultados muy importantes y positivos, en paralelo con los logros del combate contra la corrupción y las manifestaciones negativas, contribuyendo a alcanzar exitosamente los objetivos y metas de desarrollo socioeconómico.La racionalización del aparato, la gestión de nóminas y la reforma de los procedimientos administrativos dieron frutos considerables en el período 2016 - 2021. La gestión, explotación y uso de los recursos naturales, la tierra y los minerales se mejoraron. Algunas localidades se centraron en manejar drásticamente la recuperación de proyectos suspendidos y de lento avance, exigiendo la puesta en uso de casi 100 mil hectáreas de tierra de esas obras. Muchos casos económicos que provocaron graves pérdidas de capital y bienes estatales se abordaron de manera estricta, con el propósito de advertir, disuadir y limitar los actos negativos, la corrupción y el despilfarro en la gestión y el uso de los recursos financieros del país.Sin embargo, el ejercicio del ahorro y la lucha contra el despilfarro todavía presentaron muchas limitaciones, pues la elaboración y evaluación de las estimaciones del presupuesto estatal no se acercaban a la realidad, mientras que todavía se registraban atrasos en pago de impuestos y pérdida de ingresos.Las labores de preparación, elaboración, evaluación y aprobación de políticas de inversión aún mostraban muchas deficiencias, lo cual ralentizó el progreso de miles de proyectos.El país reportó mil 448 proyectos retrasados en 2016 y mil 962 en 2021, la mayoría de los cuales eran obras nacionales importantes.Durante un encuentro con los votantes antes del quinto período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XV Legislatura, el presidente del Parlamento, Vuong Dinh Hue, señaló con franqueza que a veces el despilfarro puede causar más pérdidas que la corrupción. Es evidente que ese mal está creando barreras al crecimiento socioeconómico, amenazando la aspiración de convertir a Vietnam en un país desarrollado y de altos ingresos para 2045.Por ello, el Buró Político exhortó a considerar la lucha contra el despilfarro como una cultura en el comportamiento de cada cuadro, miembro del Partido, funcionario, empleado público y ciudadano, especialmente entre dirigentes y directivos. Urgió a prestar atención a áreas propensas a esos actos negativos, como licitación, subasta, gestión y uso de la tierra, recursos naturales y crédito, gestión de activos públicos, inversión pública, empleo de capital y bienes estatales en las empresas.El Partido identifica claramente la "enfermedad" del despilfarro y ha adoptado medidas necesarias y exhaustivas para manejar drásticamente ese mal, a fin de abordarlo desde la raíz. Sin embargo, resulta crucial que la práctica del ahorro y el combate del despilfarro se conviertan en un hábito de todas las personas, cada ministerio, departamento, rama y localidad, especialmente los jefes de unidades./.