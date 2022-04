Hanoi (VNA)- Vietnam entró el 30 de abril de 1975 en una nueva era, la de la independencia nacional y socialismo; y los 47 años de la reunificación del país significan un largo período en el cual el Partido Comunista (PCV) y el Estado vietnamitas implementaron una política de concordia y reconciliación nacional.

Durante casi 50 años, el PCV y el Estado se han empeñado también en abolir los prejuicios y discriminaciones, productos del pasado y la división de las clases; y en cultivar el espíritu de apertura, respeto, comprensión, confianza mutua para avanzar hacia el futuro.

La política de concordia y reconciliación del Partido y Estado, basada en los intereses fundamentales de la nación, consiste en construir una Patria independiente, unificada, próspera; un territorio integral; y un pueblo que es dueño del país, un pueblo unido compuesto por 98 millones de personas dentro del territorio nacional y más de cinco millones en el exterior.

Una esquina de Ciudad Ho Chi Minh (Fuente: VNA)

En el Congreso nacional intermedio del Partido del VII mandato, efectuado en enero de 1994, se abogó por fortalecer la gran unidad de todo el pueblo, desarrollar la totalidad de las capacidades creativas de los trabajadores, campesinos, intelectuales, todas las clases, religiones, incluida la comunidad de coterráneos en el extranjero.

Los VIII hasta XIII congresos nacionales del Partido Comunista de Vietnam (PCV) evidenciaron la importancia trascendental de la gran unidad nacional, sin discriminación del papel y los aportes de connacionales en el país o en el extranjero al desarrollo del país.

El pueblo vietnamita se entregó a las arduas luchas de resistencia con grandes sacrificios y también pérdidas, en pos de lograr construir un país independiente y pacífico hoy día.

Los tanques del Ejército de Liberación entraron en el Palacio de la Independencia al mediodía del 30 de abril de 1975, marcando un hito histórico, la victoria de la resistencia del pueblo vietnamita contra los Estados Unidos para unificar el país. (Fuente: VNA)

Durante las pasadas guerras, todo el país registró alrededor de un millón 146 mil 250 mártires y más de cuatro millones de civiles fallecieron o sufren heridas de por vida.

El pueblo vietnamita no conserva el odio, y tampoco agrava el prejuicio y la discriminación causados por el pasado. Sin embargo, no olvida la historia y las pérdidas a causa de las pasadas guerras para apreciar la paz y los logros alcanzados.

Por otro lado, reconoce el espíritu de reconciliación y la voluntad de concordia para contribuir al desarrollo de Vietnam por parte de las personas que en el pasado rechazaron apoyar los intereses clave del país.

Sin embargo, existe también un conjunto de vietnamitas en el extranjero que pretende sabotear esta fecha. A casi la mitad del siglo de la reunificación nacional, ese grupo aún llama el 30 de abril como el “Día nacional de odio” o “el abril negro”.

Así que, la concordia y la reconciliación nacional se convierten en una excusa para que esas personas reivindiquen irrazonablemente al país, tergiversen la verdad y los significados históricos del Día de la Reunificación nacional, además rechacen los logros socioeconómicos y en el campo de relaciones exteriores alcanzados por el país durante los últimos 47 años, especialmente después de casi 36 años de la renovación.

Foto de ilustración (Fuente: VNA)

La realidad evidencia que la gran mayoría de vietnamitas en el extranjero aplauden la renovación y las políticas de gran unidad nacional del PCV y el Estado, y desean que Vietnam sea un país próspero y fuerte, para situarse en el mismo nivel de los países en la región y el mundo.

Numerosos vietnamitas residentes en el exterior realizaron viajes al país de origen para presenciar los logros de la Patria y, al mismo tiempo, participan en actividades de inversión, negocios, cooperación en ciencia, tecnología, educación, cultura, arte, deportes y de caridad, a favor del desarrollo nacional.

El estado siempre crea condiciones favorables para que las compatriotas regresen a sus raíces, visiten a sus familiares, adoren a los antepasados y contribuyan a la Patria (Fuente: VNA)

Al recibir a los “hijos” de la Patria de vuelta al país, el PCV y el Estado siempre crean condiciones favorables para que los connacionales que viven en el extranjero honren a los ancestros y contribuyan al avance de la nación, adoptando así diferentes políticas y perfeccionando las normas sobre entrada y salida, permanencia y viaje aplicadas a los vietnamitas en ultramar.

Asimismo, se empeñan en resolver los problemas pendientes acerca de la compra de vivienda doméstica, herencia, matrimonio y familia, adopción de niños, entre otros, relativos a la comunidad de vietnamitas residentes en el extranjero, sobre la base de la moralidad, con el fin de materializar la política de gran unidad nacional.

Sin embargo, un pequeño número de vietnamitas en el extranjero hasta ahora no han tenido la oportunidad de regresar al país de origen, no han podido ver con sus propios ojos los logros del desarrollo del país; o por prejuicio, no entienden bien aún la situación del país, están deliberadamente en contra de los intereses comunes de la nación, incluso intentan sabotear las relaciones entre Vietnam y otros países.

Con este grupo minoritario, que realizan actos de oposición deliberada a la política de reconciliación, aprovechando la política de concordia para sabotear la gran unidad nacional, y están en contra de los intereses de la nación, el Partido, el Estado y el pueblo no se rendirán. Ese grupo tendrá que enfrentar la alienación de la comunidad internacional, el desvío en la fuerte corriente de toda la nación en marcha. Y esas pequeñas "piedras de rencor", seguramente se hundirán en el fondo del río./.

