Izamiento de bandera de la ASEAN en Hanoi en 2020 en ocasión del 53 aniversario del Día de su fundación (8 de agosto) y la conmemoración de los 25 años de la integración de Vietnam a ese bloque regional (Foto: VNA)

Vietnam se unió a la ASEAN el 28 de julio de 1995, con motivo de la XXVIII Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la agrupación (AMM-28), en Brunei (Foto: VNA)

La XXI Conferencia de la ASEAN sobre Asuntos de Servicio Civil (ACCSM 21) se efectuó en Hanoi del 3 al 5 de agosto (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- Tras más de cinco décadas, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) se ha convertido en una comunidad y una economía importante en el mundo, con proyección hacia la cooperación profunda y amplia en seguridad, política y sociocultura, con razón Vietnam se enorgullece de ser un miembro responsable y activo de la agrupación.Establecida el 8 de agosto de 1967 con cinco miembros, la ASEAN se convirtió gradualmente en una organización de cooperación integral y estrecha, que incluye a 10 países del Sudeste Asiático, y se denominó oficialmente Comunidad de ASEAN a partir del 31 de diciembre de 2015.Vietnam se unió a la ASEAN el 28 de julio de 1995, con motivo de la XXVIII Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la agrupación (AMM-28), en Brunei.La participación en el bloque deviene una decisión estratégica del Partido y el Estado vietnamitas para contribuir a crear una nueva fisonomía de desarrollo para el país, consolidar el entorno pacífico y estable, y aprovechar los recursos externos para mejorar la postura nacional.Como un miembro activo, proactivo y responsable del Sudeste Asiático, durante los últimos 27 años, Vietnam se enfrasca en contribuir a una ASEAN unida, pacífica, estable y desarrollada, con una importante voz en la región y reconocida por los países grandes.Al revisar algunas contribuciones sobresalientes de Hanoi que coadyuvó a construir una posición sólida en la ASEAN, se destaca su empeño para promover activamente la adhesión de Laos y Myanmar (1997) y Camboya (1999) a la agrupación, lo que convirtió a Vietnam en un puente de conexión entre el Sudeste Asiático continental y la parte insular.Durante los últimos 27 años, Vietnam ha desempeñado un papel fundamental en la adopción de objetivos, direcciones de desarrollo y decisiones importantes en la región.Hanoi también acogió con éxito importantes actividades y reuniones encaminadas a fortalecer la solidaridad y la unidad en la ASEAN, así como elevar el prestigio del bloque. En particular, el 2020 marcó los 25 años de su integración a la ASEAN y también devino la tercera vez que asumió el papel de Presidente de la agrupación. A pesar de los grandes desafíos provocados por la pandemia de la COVID-19, Vietnam demostró su valentía y el papel protagónico y proactivo de un Presidente rotativo.Vietnam ha defendido proactiva, responsable y constantemente los principios de la ASEAN, y junto con los países miembros se esfuerza por respaldar a la agrupación para responder y adaptarse proactivamente al nuevo contexto, mantener el impulso de cooperación y la conectividad regional, asegurar el papel central y mejorar la postura.Muchas iniciativas importantes de Vietnam en 2020 se han convertido en la propiedad común de la ASEAN, como el Fondo de Respuesta contra la COVID-19, la Reserva de Suministros Médicos de Emergencia y el Marco de Recuperación General de la región.En 2022, con el lema "ASEAN actúa unida para responder a los desafíos", Vietnam continúa  trabajando por contribuir proactivamente, actuar positivamente y compartir responsablemente los esfuerzos de otros países regionales para superar los desafíos, garantizar la solidaridad, mantener el ritmo de la construcción de la Comunidad de ASEAN , promover la conectividad regional, responder de manera efectiva a los asuntos emergentes, así como fortalecer el papel central, la posición y la voz del grupo sudesteasiático en el ámbito internacional.Después de 27 años, las relaciones económico-comerciales Vietnam-ASEAN han crecido considerablemente, tanto en amplitud como en profundidad. En 1996, cuando Hanoi se unió por primera vez al Área de Libre Comercio de la ASEAN (AFTA), el valor del trasiego mercantil entre el país y otros estados regionales solo alcanzó casi seis mil millones de dólares, pero actualmente, esa cifra se multiplicó más de 10 veces a un promedio de alrededor de 60 mil millones de dólares.En particular, en el período 2010-2021, el comercio entre Vietnam y ASEAN experimentó un crecimiento notable, cuando las exportaciones aumentaron de 9,3 mil millones de dólares en 2010 a 29,1 mil millones de dólares en 2021.Mientras, las compras de Vietnam de ese mercado se incrementaron de 14,5 mil millones de dólares en 2010 a 41,1 mil millones de dólares en 2021, un alza de 26,6 mil millones de dólares.En 2021, Tailandia se convirtió en el mayor mercado receptor de productos vietnamitas en la ASEAN, con 6,1 mil millones de dólares, lo que representa el 20 por ciento de la cuota de mercado; seguido por Camboya, con 4,8 mil millones de dólares; Filipinas, con 4,5 mil millones de dólares; y Myanmar,  4,4 mil millones de dólares.Las computadoras, artículos y componentes electrónicos; teléfonos y accesorios; maquinaria, equipos, herramientas y repuestos son los productos vietnamitas de exportación que concentran la mayor facturación.El arroz constituye el principal producto agrícola vendido a la ASEAN. En particular, Filipinas deviene el mayor comprador de ese grano vietnamita del bloque y del mundo (con 2,4 millones de toneladas en 2021, equivalentes a 1,2 mil millones de dólares, representando el 38 y el 37 por ciento de cuota de mercado, respectivamente).En 2022, Vietnam y otros países de la ASEAN continúan promoviendo la inversión y la cooperación comercial, para impulsar la conectividad empresarial intrarregional.Con el lema de ser proactivo, activo y responsable, Vietnam seguirá trabajando con los otros estados miembros de la ASEAN para fortalecer los vínculos y la cooperación regional, mejorar la solidaridad, la unidad y el papel central de la agrupación, en pos del objetivo común a favor de la paz, la seguridad, la estabilidad y la prosperidad en la región y el mundo./.