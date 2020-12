Hanoi, 22 dic (VNA) - La Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam (VUFO) entregó certificados de mérito a 50 organizaciones no gubernamentales extranjeras con grandes contribuciones en 2020.Al intervenir la víspera en el evento de la entrega, la presidenta de VUFO, Nguyen Phuong Nga, enfatizó que 2020 constituye un año de cambios complicados e impredecibles a nivel mundial, especialmente con la pandemia COVID-19 que ha generado impactos negativos para todos los países.Con la dirección drástica, oportuna y flexible del Partido y el Gobierno, la determinación y unanimidad de todas las agencias, entidades y personas y el apoyo de los amigos internacionales, incluidas las organizaciones no gubernamentales extranjeras, Vietnam ha controlado eficazmente la epidemia y avanza en la recuperación y desarrollo socioeconómico.Las organizaciones extranjeras unieron sus esfuerzos a los del pueblo vietnamita en la lucha contra la crisis sanitaria, el enfrentamiento a la sequía, la intrusión salina en las provincias del delta del río Mekong, ayudas de emergencia destinadas a superar las consecuencias de tormentas e inundaciones en la región central del país, entre otras actividades.Además, han coordinado con las agencias competentes vietnam itas y provincias para evaluar las demandas de asistencia urgente de la población en aras de desplegar rápidamente paquetes de materiales, equipos sanitarios y alimentos, con vista a estabilizar la vida y actividades de negocios y producción a los habitantes.Las actividades de las organizaciones también se centraron en grupos desfavorecidos de la comunidad, incluidos la mujer, niños y personas con discapacidad, apuntó.En 2020, las organizaciones no gubernamentales han apoyado a Vietnam en diversas áreas socioeconómicas como salud, educación, desarrollo agrícola y rural, protección de los recursos naturales y medio ambiente, con un valor total estimado en 250 millones de dólares.De ese monto, casi nueve millones de dólares se destinaron a hacer frente a las secuelas de las inundaciones y tormentas en la región central y 6,5 millones de dólares a la prevención y el control del COVID-19./.