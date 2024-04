Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La primera edición del Festival de Cine de Ciudad Ho Chi Minh 2024 (HIFF 2024), organizada en el Teatro Municipal, concluyó con la ceremonia de entrega de premios que otorgó numerosos galardones prestigiosos a cineastas de diversos países.Específicamente, el premio a la Mejor Película de Ficción del Sudeste Asiático (Premio Estrella Dorada) fue entregado a la película "The Gospel of the Beast" (El Evangelio de la Bestia) de Filipinas; la Mejor Película Corta fue para "Leila" de Suecia; el premio a la Mejor Primera o Segunda Película fue compartido por "City of Wind" (Ciudad del Viento) de Francia y "Night Courier" (El Mensajero Nocturno) de Arabia Saudita. La elección del Jurado por la Mejor Película y Mejor Película Corta fueron para "Last Shadow at First Light" (La Última Sombra al Amanecer) con la colaboración de Singapur, Japón y Eslovenia, y "Alien 0089" (Alien 0089) de Chile y Argentina; y la Mejor Película de la Ciudad de Ho Chi Minh fue para "Song Lang".Sheron Dayoc, productor de la película "The Gospel of the Beast" (El Evangelio de la Bestia) reconoció al festival como uno de los premios más importantes para los cineastas de la región del Sudeste Asiático.Añadió que Ciudad Ho Chi Minh es la cuna de un mercado cinematográfico dinámico. Por lo tanto, el festival constituye una oportunidad para que se encuentre con otros cineastas para intercambiar experiencias de cooperación en el futuro.El comité organizador también otorgó varios premios secundarios como Mejor Efecto Visual, Mejor Diseño, Mejor Sonido, Mejor Cinematografía, Mejor Edición, Mejor Música, entre otros.En la ceremonia de entrega de los premios, Tran The Thuan, director del Departamento de Cultura y Deportes de Ciudad Ho Chi Minh, afirmó que con más de 300 obras y proyectos de 29 países y territorios, más de 200 invitados internacionales y vietnamitas, el primer Festival Internacional de Cine de Ciudad Ho Chi Minh en 2024 ha recibido el interés y apoyo de expertos, cineastas y artistas nacionales e internacionales./.