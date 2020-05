Long An, Vietnam, 13 may (VNA) El viceministro de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales de Vietnam Le Tan Dung entregó de forma simbólica 70 sillas de ruedas al Comité Popular de la provincia sureña de Long An para proporcionar a las personas necesitadas.Así se dio a conocer durante una reunión de trabajo entre Tan Dung y las autoridades provinciales sobre el despliegue de la Resolución gubernamental 42 y el Decreto 15 del primer ministro Nguyen Xuan Phuc para la implementación de medidas de asistencia a la población ante los efectos de la epidemia de COVID -19.En el encuentro, Tan Dung informó que esos medios forman parte de las mil sillas de ruedas donadas por la Organización Internacional de Desarrollo de Recursos Humanos de Japón (IM, en inglés), con el objetivo de ayudar a las personas con méritos a la revolución nacional y discapacitadas.Reiteró que el Gobierno vietnamita siempre ha elaborado políticas favorables a los pobladores sin condiciones económicas y con servicios meritorios a la Revolución del país para que superen las dificultades, sobre todo los efectos de la pandemia e integren a la sociedad.Según datos del Departamento de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales de Long An, un total de 238 empresas y organizaciones con cinco mil 957 empleados en la localidad fueron afectados por la enfermedad./.