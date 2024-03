Nguyen Cong Phuong no podrá participar en los dos próximos partidos contra Indonesia debido a una nueva lesión. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – El entrenador Philippe Troussier anunció hoy la lista de 28 jugadores de la selección de fútbol de Vietnam para jugar en los dos próximos partidos contra Indonesia en la segunda ronda de las eliminatorias de la Copa Mundial 2026 Cinco jugadores veteranos no fueron incluidos en la lista debido a la recurrencia de lesiones: Do Duy Manh, Giap Tuan Duong, Truong Tien Anh, Nguyen Hai Long y Nguyen Cong Phuong.La selección de Vietnam ha entrenado desde el 13 de marzo con 33 jugadores convocados. El entrenador Troussier aprovechó el tiempo para evaluar la disponibilidad y la salud de los futbolistas, y comenzó el entrenamiento táctico a partir del 16 de marzo.El equipo vietnamita partirá hoy hacia Indonesia y el entrenador Troussier y sus alumnos tendrán dos sesiones de entrenamiento antes de enfrentarse al equipo anfitrión, el 21 de marzo. Luego, regresarán a Vietnam con vistas a prepararse para el partido de vuelta, el 26 de marzo, en el estadio nacional de My Dinh, en Hanoi.Actualmente, Vietnam ocupa el segundo lugar del grupo F (Vietnam, Filipinas, Indonesia e Irak) con tres puntos. El equipo venció a Filipinas por 2-0 en el partido fuera de casa y perdió 0-1 ante Irak en casa, en noviembre pasado./.