Quang Nam, Vietnam (VNA) - La delegación eslovaca ganó el primer premio en el séptimo Concurso Internacional de Coros de Vietnam que concluyó anoche en la provincia central de Quang Nam, después de tres días de certamen.La competencia, organizada conjuntamente por el Comité Popular de Hoi An y la organización Interkultur de Alemania, atrajo la participación de casi 600 directores, artistas y músicos provenientes de la India, Malasia, Arabia Saudita, Tailandia, Vietnam, Indonesia y Eslovaquia.Los participantes compitieron en 13 categorías: coros femenino y masculino en diferentes niveles de dificultad y coro folklórico , entre otras.Además de las tradicionales competencias, el evento contó con actividades organizadas por la ciudad de Hoi An, incluidos programas artísticos especiales y actuaciones del coro internacional en la calle.El programa incluyó una exhibición de criaturas ornamentales de Hoi An y la presentación de productos OCOP (Cada comuna, un producto) de la localidad.Se trata de un evento bianual que tiene como objetivo promover el intercambio musical entre artistas vietnamitas y extranjeros, mejorando así la comprensión cultural e impulsando los nexos de amistad, solidaridad y cooperación entre las naciones./.