En la feria. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Una feria denominada “Tet Xanh – Qua Viet 2024” (Tet Verde – Regalos vietnamitas) se inauguró el 3 de febrero en Ciudad Ho Chi Minh para los consumidores con motivo de la fiesta tradiciional del Año Nuevo Lunar (Tet).



Organizada por el Centro de Estudios y Asistencia Empresarial, la Asociación Empresarial de Productos Vietnamitas de Alta Calidad, la décima edición del evento ha atraído a más de 50 empresas de más de 30 provincias y ciudades que ofrecen cerca de mil productos como alimentos congelados, bienes de consumo, té, café, miel, verduras, frutos secos, cosméticos y bebidas.



La mayoría de ellos son artículos únicos, especialidades locales, aquellos con indicación geográfica, productos rurales típicos y de alta calidad, todos aptos para regalar durante el Tet.

La feria presenta productos elaborados en pueblos artesanales tradicionales, como vinagre de albaricoque y té verde del pueblo de Bach Coc Co en la provincia de Nam Dinh, pastel de arroz glutinoso de la provincia de Phu Tho, vino de uva de la provincia de Ninh Thuan y café de Dak Lak, entre otros.

Las empresas de todo el país exhiben productos “verdes, limpios e innovadores” como miel, champú, alimentos vegetarianos y camarones secos.

También están a la venta productos considerados indispensables durante el Tet, como pasta de cerdo, salchichas, rollitos de cerdo fermentados fritos, pasteles cuadrados de arroz glutinoso, verduras y especias encurtidas de productores vietnamitas.



Habrá eventos que permitirán a los visitantes experimentar las culturas étnicas y actividades para niños como pintar animales de arcilla y hacer productos hechos a mano como To he (figuras populares de arroz glutinoso).



Además, chefs de renombre demostrarán cómo cocinar platos tradicionales del Tet de todas las regiones.



“Tet Xanh – Qua Viet 2024”, que se extenderá hasta el 6 de febrero./.