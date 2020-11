En el evento (Fuente:VNA)

An Giang, Vietnam (VNA)- Más de 90 parapentistas de los clubes de parapentes en todo el país brindaron un espectáculo sobre la montaña Phung Hoang Son, en el distrito de Tri Ton, en la provincia deltaica de An Giang El performance, que formó parte de las actividades de promoción comercial y turística del distrito, atrajo a miles viajeros dentro y fuera de la provincia.En el evento, los visitantes tuvieron la oportunidad de contemplar la belleza del complejo de siete montañosas Bay Nui, en An Giang.El vicepresidente del Comité Popular distrital Tran Minh Giang destacó que el espectáculo contribuye a promover las potencialidades locales para contribuir al desarrollo turístico y divulgar los productos típicos de la localidad./.