Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA)- El viceprimer ministro vietnamita Vu Duc Dam firmó una decisión para establecer una zona de tecnología de la información (TI) centralizada en la ciudad de Can Tho , en el delta del Mekong.La zona, que cubre más de 200 mil metros cuadrados en el barrio de Hung Thanh del distrito de Cai Rang, contará con la inversión del Fondo de Inversión para el Desarrollo de Can Tho.Los presupuestos central y local facilitarán la inversión en infraestructura y la construcción de la zona.Se asigna al Presidente del Comité Popular municipal la creación de una unidad que gestione y elabore las normas de funcionamiento de la zona de TI.Asimismo, se solicita al Comité Popular de Can Tho que trabaje con las agencias relevantes en la implementación de la decisión con el fin de garantizar una inversión, construcción y gestión efectivas de la zona de tecnología de la información centralizada de la ciudad de acuerdo con las regulaciones vigentes./.