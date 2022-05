Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- En el contexto de la evolución fuerte de la Cuarta Revolución Industrial, el estímulo de las iniciativas de las empresas y científicos jóvenes resulta esencial y desempeña un papel importante para ayudar a las compañías a desarrollarse de manera sostenible.Así lo afirmó el viceministro de Ciencia y Tecnología de Vietnam Bui The Duy en la Cumbre de Científicos Jóvenes 2022. Razonó que Vietnam ha experimentado un periodo de desarrollo fuerte, y por lo tanto, deviene necesario crear un avance mediante la ciencia y tecnología.Hizo hincapié en la necesidad de estimular las iniciativas científicas entre los jóvenes y, en función de eso, indicó, debe crear condiciones para que ellos investiguen y accedan a conocimientos al nivel regional e internacional.Dijo que el Fondo Nacional para el Desarrollo Científico y Tecnológico (Nafosted) del Ministerio de Ciencia y Tecnología, financió casi tres mil temas de investigación, con la participación de más de 15 mil científicos en las universidades e instituciones en todo el país.De esta cifra, informó Do Tien Dung, director de Nafosted, el número de temas dirigidos por un científico joven con menos de 40 años representa el 55-65 por ciento del total de los de investigación básica.Según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), en medio de la pandemia de la COVID-19 que impacta severamente la situación socioeconómica, la ciencia y tecnología y la innovación en todo el mundo, Vietnam mantuvo su posición en el grupo de 50 países líderes. Se trata de un gran esfuerzo del país indochino.Sin embargo, de acuerdo con el viceministro Bui The Duy, muchas empresas manufactureras vietnamitas aún utilizan la tecnología 1.0 (producción a mano) y 2.0 (aún no está conectada a la computadora). La cantidad de firmas que emplean las tecnologías 4.0 como la impresión 3D y la robótica resulta muy limitada, añadió.Un análisis del Banco Mundial señaló varias barreras para la innovación empresarial en Vietnam, entre ellas, que la mayoría de las empresas pequeñas y medianas operan con una escala diminuta y se basan en la subcontratación y mano de obra intensiva.En este sentido, los expertos nacionales coincidieron en la necesidad de aumentar la inversión en la ciencia y tecnología para desarrollar los modelos de negocios basados en la plataforma de comercio digital, y promover la innovación y la creatividad hacia un progreso sostenible./.