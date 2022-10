Quang Tri, Vietnam (VNA) - Estudiantes de la escuela primaria y secundaria A Tuc, en la provincia central de Quang Tri, participaron recientemente en un evento para crear conciencia contra el matrimonio infantil, precoz y forzado.La actividad se llevó a cabo como parte de la serie Girls Takeover, en celebración del Día Internacional de la Niña (11 de octubre).En el evento, la embajadora sueca en Vietnam, Ann Måwe, permitió que una niña asumiera su papel, cumpliendo lo dispuesto por Girls Takeover, una iniciativa del Plan Internacional para brindar oportunidades de que las niñas experimenten roles de liderazgo en varios campos.Este año, H. T. Hau (minoría étnica Pa Co) y H.T. Hang (minoría étnica Van Kieu) y estudiantes de la Escuela A Tuc, tuvieron la oportunidad de asumir los cargos de la Embajadora de Suecia en Vietnam, Ann Måwe, y de la directora interina en el país del Plan Internacional, Pham Thu Ba.Hang y Hau también compartieron cómo superaron los desafíos y su deseo de crear un cambio significativo en su comunidad.“Donde vivo, solo he visto maestras y una vicepresidenta del Comité Popular de la comuna. Nunca pensé que una mujer podría ser embajadora o directora interina de un proyecto en el país. Hoy, después de “hacerme cargo”, me siento honrada y confiada. Haré todo lo posible para convertirme en una persona útil y capaz, para luchar por una vida mejor para mí y para los demás, especialmente para las niñas. Quiero que entiendan que las niñas y los niños son iguales”, dijo Hau.La Embajadora Ann Måwe y la directora interina en el país del Plan Internacional, Pham Thu Ba, observaron y participaron en las actividades de la Escuela A Tuc a fin de crear conciencia sobre el matrimonio infantil , precoz y forzado y para presentar Em Vui, una plataforma en línea diseñada para potenciar la capacidad digital de los jóvenes de minorías étnicas (de 10 a 24 años).El mismo día, la Embajadora Ann Måwe también visitó a los Niños Patrocinados de Plan International, quienes fueron apoyados por donantes suecos./.