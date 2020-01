El acto de recibimiento de documentos y objetos que evidencia la soberanía de Vietnam sobre Hoang Sa (Fuente: VNA)

En el acto, Dang Thanh Tung, director del Departamento Estatal de Documentación y Archivos de Vietnam, concedió 19 documentos administrativos de la dinastía de Nguyen (1802-1945) que confirman el proceso de establecimiento y ejecución de la soberanía nacional sobre los archipiélagos Hoang Sa y Truong Sa (Spratly).Particularmente, en esta ocasión fue publicado por primera vez un texto administrativo datado de 1869 sobre el hecho de que el entonces gobierno local de Da Nang suministró arroz para 540 personas procedentes de la provincia china de Fujian, quienes se encontraban en un bote que estaban a la deriva al archipiélago vietnamita de Truong Sa.Varios mapas también se presentaron durante el evento, incluido “Archipel des Paracels d'après les allemands (1881-1883) et les travaux anglais et francais les plus récents” (Archipiélago de Paracel según los alemanes y las obras ingleses y francesas más recientes), publicado en 1885 por el Servicio Hidrográfico de la Marina de Francia.En los últimos años, las actividades de divulgación y la protección de la soberanía de Vietnam sobre Hoang Sa acaparan gran atención y apoyo de personas dentro y fuera del país.Desde su lanzamiento en 2016, el Comité Popular del distrito de Hoang Sa, de Da Nang, recibió más de 200 documentos y objetos que corroboran la pertinencia de los mencionados archipiélagos a Vietnam./.