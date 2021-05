Una parte de la exposición (Fuente: VNA)

Quang Ninh, Vietnam (VNA)- La biblioteca de la norteña provincia vietnamita de Quang Ninh muestra del 13 al 31 de mayo una colección de libros titulada “Gran festival del pueblo” en saludo a las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional (AN) de la XV legislatura y los Consejos Populares de todos los niveles en el periodo 2021-2026.



La exposición presenta más de tres mil libros, periódicos y fotos con diversos temas, tales como: Parlamento vietnamita - viajes históricos; Actividades de la delegación de la AN y el Consejo Popular de Quang Ninh; Periódicos y fotos sobre esos importantes eventos políticos; Buenos ejemplos de la provincia en el aprendizaje y el seguimiento del pensamiento, la moral y el estilo de vida de Ho Chi Minh, en el período 2016-2021; Partido Comunista y la AN; Tío Ho y el órgano legislativo del país y República Socialista de Vietnam.



Además, según el periódico electrónico Nhan Dan, se exhiben libros desplegables siguiendo el modelo de símbolos como el edificio de la AN, la flor de loto, la bandera del Partido y el Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh.



Ante el complicado desarrollo de la pandemia de Covid-19, la Biblioteca provincial presentará a los lectores las imágenes y los artículos sobre el programa a través de su sitio web y Fanpage./.

VNA