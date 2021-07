Long An, Vietnam (VNA)- El viceprimer ministro de Vietnam, Vu Duc Dam, instó hoy a las autoridades de la provincia sureña de Long An a promover la eficacia del grupo encargado de la prevención y lucha contra el COVID-19 en la comunidad.En la reunión con los representantes del Gobierno local, el subtitular exhortó a cumplir seriamente la Directiva 16/CT-TTg del Gobierno sobre la prevención y control del mal.Las fuerzas funcionales deben garantizar que los pobladores cumplan las medidas preventivas contra el coronavirus, especialmente el distanciamiento social, así como asegurar el bienestar social para los lugareños.En particular, deben inspeccionar, supervisar y controlar estrictamente las labores antiepidémicas de las empresas, a la par de concentrar todos los recursos humanos y materiales para detectar a los casos infectados y preparar planes para recibir de forma segura a los ciudadanos que regresan de otras localidades.El también jefe del Comité Directivo Nacional de Prevención y Lucha contra el COVID-19 orientó a Long An preparar las condiciones para apoyar a Ciudad Ho Chi Minh en caso necesario.Desde el estallido de la cuarta ola del COVID-19, Long An registró cuatro mil 575 casos infectados, incluidos cuatro mil 559 de transmisión local.La provincia efectuó tres rondas de vacunación contra la enfermedad y se empeña en ampliar la administración de las sustancias antivirales para los trabajadores en cinco áreas clave.Anteriormente, Duc Dam se reunió con el personal médico del hospital de campaña número 2 en el distrito de Tan Tru y el de la Escuela de Política de Long An./.