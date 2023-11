Participantes en el evento (Fuente:nhandan.vn)

Hanoi (VNA)- El XXVII Congreso de la Federación de Cardiología de la ASEAN (AFCC 2023) tiene lugar en Hanoi con la participación de más de dos mil delegados, quienes son representantes de 11 países miembros del bloque y destacados profesores de cardiología.El AFCC se considera un prestigioso foro científico para cardiólogos de la región y de todo el mundo, que se lleva a cabo cada año de forma rotativa por los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).Se trata de la segunda ocasión en que Vietnam celebra la cita y la edición de este año se desarrolla del 2 al 5 de este mes.El programa encierra de 80 sesiones científicas que incluyen 750 informes, que se desarrollan de forma continua en 10 salas.Según la ministra de Salud de Vietnam, Dao Hong Lan, el Partido Comunista y Estado han emitido distintos documentos para orientar la atención médica de los pobladores, con especial atención a la prevención y el control de enfermedades no transmisibles.En el próximo tiempo, el número de personas que padecen enfermedades cardiovasculares y mueren a causa de ellas seguiría aumentando, notificó.Por lo tanto, expresó el deseo de que los cardiólogos del Sudeste Asiático se esfuercen por actualizar los últimos conocimientos, compartir experiencias valiosas en la práctica clínica e impulsar el desarrollo de la cardiología de la ASEAN al nivel de otros países avanzados del mundo.Propuso a la Asociación de Cardiología de Vietnam y a las unidades pertinentes del Ministerio de Salud y de las provincias y ciudades promover la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, en particular las patologías del corazón./.