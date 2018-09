El secretario general del Partido Comunista, Nguyen Phu Trong (Fuente: VNA)

Moscú (VNA) – Expertos de Rusia apreciaron el significado de la visita a este país del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, para las relaciones bilaterales.



El director del Instituto de Oriente Lejano, Sergey Luzianin, evaluó que ese evento profundizará la asociación estratégica integral entre ambas naciones, especialmente en los sectores de economía, política y asistencia humanitaria.



En medio de los esfuerzos de Rusia para impulsar la política hacia el Este, la guerra comercial entre Estados Unidos y China y los cambios en los nexos Rusia-China, explicó, los vínculos entre Hanoi y Moscú adquieren una mayor importancia.



Rusia considera a Vietnam como la entrada en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), región con la cual el país euroasiático planea establecer lazos duraderos, según el especialista.



Añadió que la importancia de Vietnam, un miembro del Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP) se destacará más cuando Rusia efectúe próximamente el Foro Económico Oriental en Vladivostok, evento que reunirá a un gran número de líderes asiáticos.



Frente a las sanciones impuestas por Estados Unidos y países europeos, Moscú califica como esencial la exploración y el ingreso en los mercados asiáticos, entre ellos Vietnam, analizó.



Mientras, el decano de Historia de países orientales en la Universidad San Petersburgo, Vladimir Kolotov, estimó que gracias a la política de Doi Moi (Renovación), aplicada desde 1986, Vietnam alcanzó grandes avances socioeconómicos para convertirse en un nuevo “tigre de Asia”.

La nación indochina también realiza una vigorosa integración global, sustentada sobre la estrategia de fortalecer la fuerza nacional y armonizar las relaciones con las potencias mundiales, agregó.



Mientras, el director del Instituto para estudios sobre Vietnam y ASEAN, Vladimir Mazyrin, destacó el liderazgo del Partido Comunista en el país asiático, así como el papel de Phu Trong en la lucha contra la corrupción, que recibió reacciones positivas del público internacional.



De acuerdo con ese analista, pese a la aparición de grandes proyectos de inversión, no es fácil cumplir el objetivo de elevar el intercambio comercial a 10 mil millones de dólares para 2020.



En ese sentido, recomendó a Moscú buscar acceso a los sectores estratégicos de Hanoi, entre ellos la energía nuclear, y a los proyectos de gran escala y con repercusión social como la construcción del metro.



El presidente del consejo de expertos The Workshop of Eurasian Ideas Foundation, Grigory Trophimchuk, valoró que durante los últimos años la posición económica y política de Vietnam se elevó no solo en el Sudeste Asiático, sino también en Asia-Pacífico y el mundo.

Tras recalcar que Asia-Pacífico es el núcleo del crecimiento económico y financiero global, reiteró que en 2017 el país indochino organizó con éxito la Reunión de alto nivel del Foro Económico de esa región (APEC) y este año acogerá la conferencia del Foro Económico Mundial sobre la ASEAN.



Ese hecho, subrayó, patentiza el papel y la influencia cada vez mayor de Hanoi en la arena internacional. – VNA