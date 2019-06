Dubai, 19 jun (VNA)- Vietnam facilitará las inversiones y negocios de las empresas de Emiratos Árabes Unidos (EAU) en el país indochino, afirmó la vicepresidenta, Dang Thi Ngoc Thinh, al reunirse aquí con el presidente del grupo Nakheel, Ali Rashid Lootah.

La vicepresidenta vietnamita Dang Thi Ngoc Thinh reune con el presidente del grupo Nakheel, Ali Rashid Lootah (Fuente: VNA)

En el encuentro efectuado la víspera, durante su visita a EAU, Thinh también apreció el proyecto de construcción de hoteles, villas, departamentos, y del centro comercial Ha Long Star en la provincia norvietnamita de Quang Ninh, realizado por Nakheel con un capital de 550 millones de dólares , y aseguró que el Gobierno vietnamita creará condiciones para el éxito del mismo



La vicepresidenta vietnamita pidió al mismo tiempo, que ese grupo acelere la realización de esas obras, y priorice el uso de empleados locales.



Por su parte, Lootah expresó el deseo de que Hanoi adopte políticas concretas para atraer a inversores de su país, y valore la apertura de una ruta aérea directa entre ambas naciones.



Nakheel es un desarrollador de bienes raíces de Dubái, creador de varios proyectos de reclamación de tierra al mar, incluidos los de las Islas Palm, el Dubai Waterfront, The World, y The Universe.



Entre sus proyectos se incluyen además las residencias de The Gardens, International City, Jumeirah Islands y Jumeirah Lake Towers, así como los centros comerciales Dragon Mart, Nakheel Mall, Ibn Battuta Mall, y The Pointe, entre otros.



Nakheel opera como filial de Dubai World, que gestiona varios negocios en nombre del Gobierno de Dubái.



El consorcio ha anunciado planes para la construcción de la Torre Nakheel, que sería el mayor rascacielos del mundo, con más de un kilómetro de altura.-VNA