An Giang, Vietnam (VNA)- El viceministro y vicepresidente del Comité Gubernamental para Asuntos de Minorías Étnicas, Y Vinh Tor, al frente de una delegación, visitó hoy la pagoda Soai So Tum Nop en el distrito Tri Ton de la provincia survietnamita de An Giang con motivo del festival Chol Chnam Thmay.Felicitó al venerable Chau Ty, jefe de la pagoda Soai So Tum Nop, por haber sido honrado como patriarca adjunto de la Sangha Budista de Vietnam en el IX Congreso Budista Nacional, y expresó sus mejores deseos a los dignatarios, monjes, y personas prestigiosas khmeres en la localidad.El funcionario enfatizó que a lo largo de los años, el Partido y el Estado han emitido muchas políticas en línea con los requisitos de estabilidad y desarrollo en las áreas de minorías étnicas en general y en la comunidad Khmer del sur en particular.En particular, agregó, se han aprobado el plan maestro y la meta nacional sobre el desarrollo socioeconómico en el programa de minorías étnicas y áreas de acogida en el período 2021-2030, con el objetivo de lograr un desarrollo integral de las áreas de minorías étnicas, en general, y de la minoría étnica khmer, en particular.Sugirió que los líderes de la provincia de An Giang continúen prestando atención y cuidando la vida de la etnia khmer, ayudando a mejorar sus estándares de vida.El funcionario expresó su esperanza de que los khmeres y los monjes promuevan el espíritu de unidad nacional y se coordinen con la administración local para lograr con éxito los objetivos de desarrollo socioeconómico, garantizar la defensa, la seguridad y el orden social y la gran unidad nacional.Por su parte, el venerable Chau Ty afirmó que movilizará a los monjes y al pueblo khmer de la provincia para continuar difundiendo la tradición de unidad nacional, acatar las directrices del Partido, las políticas y leyes del Estado y vivir una buena vida.En esta ocasión, la delegación entregó 84 paquetes de obsequios a prestigiosas personas de la etnia khmer de la localidad./.