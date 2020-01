La compañía Anh Viet inauguró hoy aquí el servicio de recorrido turístico por la ciudad en autobús Ho Chi Minh Sightseeing Hop On-Hop Off .

El crucero Quantum of the Seas, propiedad de la compañía naviera Royal Caribbean International, arribó esta mañana al puerto de Phu My, en esta urbe survietnamita, con seis mil 750 pasajeros a bordo.