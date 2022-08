Hanoi (VNA) - Finlandia se convirtió hoy en el tercer país en no aceptar los pasaportes del nuevo modelo de Vietnam, después de Alemania y la República Checa.Los nuevos pasaportes de Vietnam con funda azul marino, emitidos a partir del 1 de julio de 2022, no contienen información sobre el lugar de nacimiento del titular del pasaporte, “que es un requisito para la identificación personal y también para el trámite de la visa finlandesa/solicitudes de permiso de residencia”, informó la Embajada de Finlandia en Hanoi en un comunicado.Por lo tanto, Finlandia ha decidido suspender temporalmente el reconocimiento de los nuevos pasaportes de Vietnam.“La Embajada de Finlandia no recibirá solicitudes de visa/permiso de residencia de los titulares del nuevo pasaporte hasta un nuevo aviso de las autoridades competentes de su país. La misión diplomática proporcionará información en caso de cualquier cambio”, según el anuncio.Finlandia trabajará activamente con los estados miembros de la Unión Europea, Schengen y Vietnam para encontrar soluciones para asunto, señaló./.