Vientiane (VNA)- Una sesión preparatoria para la 23ª reunión de dirigentes de nueve provincias de Vietnam , Laos y Tailandia que usan las rutas no. 8 y 12 se llevó a cabo hoy en la provincia laosiana de Bolykhamxay.En la cita, un representante del gobierno de Bolykhamxay informó sobre la implementación del memorando de entendimiento alcanzado en la reunión anterior, celebrada en la provincia vietnamita de Ha Tinh en septiembre de 2019, y dijo que se han logrado resultados en muchos campos, tales como transporte, educación, deportes, cultura, turismo, comercio, inversión, agricultura y salud.Particularmente en el sector de transporte, destacó que se ha completado el 39 por ciento del proyecto de construcción del puente de amistad no. 5 que conecta las provincias de Bolykhamxay (Laos) y de Bueng Kan (Tailandia), mientras la edificación de la puerta fronteriza internacional que enlaza la carretera nacional no. 13 hasta la ruta no. 8 hacia Vietnam, el 55,7 por ciento.La parte laosiana continúa monitoreando la construcción de la vía Bangkok-Nakhon Phanom-Thakhek-Ha Tinh.En el lado vietnamita, la provincia de Nghe An se enfrasca en crear todas las condiciones favorables para la construcción de la autopista Vientiane-Pakxan-Thanh Thuy-Hanoi.Mientras, la provincia de Quang Binh también amplía cuatro rutas para el transporte de pasajeros desde y hacia Laos y continúa proponiendo al gobierno vietnamita para que discuta con las autoridades del país vecino y Tailandia sobre la incorporación de las rutas no. 8 y 12 en el acuerdo destinado a facilitar el movimiento de personas y bienes a través de las fronteras de los países de la Subregión del Gran Mekong./.