Los dos titulares firmaron un memorando de entendimiento de cooperación entre los dos Ministerios (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) El general To Lam , ministro de Seguridad Pública de Vietnam, sostuvo hoy en Hanoi conversaciones con la titular de Justicia de China, He Rong, quien se encuentra de visita de trabajo en el país.Al intervenir en el encuentro, To Lam enfatizó que la visita de Estado a Vietnam del secretario general del Partico Comunista y presidente de China, Xi Jinping, del 12 al 13 de diciembre de 2023 continuó afirmando que los partidos y países disponen de muchas similitudes sobre la base ideológica y el objetivo de la construcción del socialismo, esforzandose por los intereses y la felicidad de los pueblos.Este evento que se lleva a cabo tras el mencionado viaje se considera una actividad de cooperación específica entre las dos carteras para implementar y concretar la Declaración Conjunta Vietnam-China del 13 de diciembre de 2023, con vistas a seguir profundizando y elevando aún más la asociación cooperativa estratégica integral, así como construir una comunidad de futuro compartido Vietnam China revestida de importancia estratégica, apuntó.Con el fin de promover la comprensión mutua y la cooperación produnda e integral entre las dos carteras, el anfitrión presentó brevemente a He Rong sobre el trabajo de gestión y detención de los prisioneros, educación –implementación de políticas del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam (MSPV) a esas personas.Se espera que la parte china apoye al MSPV en el intercambio de información y experiencias en la elaboración, administración y aplicación de la digitalización en la labor judicial y la gestión penitenciaria y de presos, remarcó.A la vez, la visitante afirmó que la cooperación en materias de aplicación de la ley y justicia entre ambas naciones se han fortalecido constantemente, encaminandose hacia el objetivo de construir y gobernar el país según la ley, brindando así satisfacicón a las personas.Al mismo tiempo, formuló votos porque las dos carteras sigan produndizando cada vez más la colaboración en campos en los que tienen las mismas funciones y tareas.En la ocasión, To Lam y He Rong acordaron completar procedimientos en aras de ratificar un acuerdo sobre el traslado de personas condenadas a prisión entre Vietnam y China, a fin de desplegar los contenidos firmados.Al finalizar las conversaciones, los dos titulares firmaron un memorando de entendimiento de cooperación entre los dos Ministerios./.