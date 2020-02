El primer ministro de Laos, Thongloun Sisoulith (D) recibe al ministro de Seguridad Pública de Vietnam, To Lam. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) El primer ministro de Laos, Thongloun Sisoulith, manifestó hoy el deseo de que las unidades policiales de su país y de Vietnam impulsen la cooperación, al servicio del cumplimiento de los objetivos de desarrollo de cada nación.



Al recibir el ministro de Seguridad Pública de Vietnam, To Lam, quien realiza una visita a este país, el premier también apreció los nexos fructíferos bilaterales en ese sector, especialmente en la lucha anticriminal y la formación del personal.



Por su parte, To Lam agradeció el apoyo de Laos a su pueblo tanto en la pasada lucha independentista como en la salvaguarda e la seguridad y el orden social en la actualidad.



Al proponer que ambas partes promuevan la cooperación integral, solicitó el respaldo de Laos a Vietnam, en momentos en que Hanoi desempeña la presidencia de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del mandato 2020-2021, mientras que el Parlamento vietnamita asume la presidencia de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN.



Tras informar al anfitrión sobre los resultados de su reciente diálogo con el ministro de Seguridad de Laos, Vilay Lakhamphong, To Lam aseguró que las dos carteras seguirán trabajando en conjunto para cumplir las nuevas misiones y contribuir a los vínculos tradicionales entre ambos pueblos.



Con anterioridad, To Lam y Vilay Lakhamphong sostuvieron una reunión, durante la cual acordaron coordinar la implementación de los acuerdos bilaterales, al tiempo que mantener el intercambio de delegaciones y resolver oportunamente las situaciones emergentes, en aras de prevenir los efectos negativos provocados por las fuerzas hostiles y los delincuentes en la seguridad de cada país.



Además, se comprometieron a incrementar el intercambio de informaciones sobre las evoluciones en el escenario regional y global que puedan afectar la seguridad de cada nación, así como sobre los crímenes de terrorismo y narcotráfico, los delincuentes buscados y la migración espontánea.



También abogaron por cumplir los pactos internacionales de los que forman partes ambos países, al igual que por firmar próximamente un tratado bilateral sobre la extradición.



Por otro lado, acordaron continuar la consulta y la asistencia mutua en los mecanismos multilaterales e implementar eficientemente los acuerdos bilaterales sobre los asuntos fronterizos.



Al cierre de la reunión, los dos dirigentes firmaron el plan para desplegar el tratado de cooperación entre las dos carteras en 2020.



En la ocasión, en nombre del Estado de Vietnam, To Lam condecoró con la Orden de Amistad a 18 funcionarios del Ministerio de Seguridad de Laos.



Durante su estancia aquí, To Lam visitó la Embajada de Hanoi en Vientiane./.





VNA